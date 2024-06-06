الضفة.. جيش الاحتلال يقتحم مخيم جنين ويقتل 3 فلسطينيين (فيديو)

اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وأظهرت لقطات بثتها الجزيرة مباشر، إعدام قوات الاحتلال شابين بدم بارد خلال اقتحامها المخيم.

من ناحيتها قالت (سرايا القدس-كتيبة جنين) في بيان “يخوض مجاهدونا اشتباكات عنيفة بعد كشف قوة خاصة في محيط مخيم جنين منطقة الجبريات وأمطروها بالرصاص محققين إصابات مباشر بين أفراد القوة التي حاولت التسلل للمنطقة”.

من جانبها قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمها تعاملت مع 6 إصابات برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين.

وبموازاة حربه على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعّد الجيش ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس المحتلة، ما أدى لاستشهاد 528 فلسطينيًا وإصابة نحو 5 آلاف، وفق جهات فلسطينية رسمية.

ويأتي هذا فيما أسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة عن أكثر من 119 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات.