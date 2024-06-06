بيرني ساندرز يعرض صورا لمجاعة أطفال غزة في مجلس الشيوخ (فيديو)

عرض عضو مجلس الشيوخ الأمريكي بيرني ساندرز صورًا لأطفال من غزة يتضورون جوعًا على المجلس، وذلك اعتراضًا على دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء كلمة أمام اجتماع مشترك في “الكونغرس”.

وقال ساندرز موجهًا كلامه لرئيس مجلس النواب مايك جونسون: “عندما تحضر مآدب العشاء وجمع التبرعات مع أصدقائك المليارديرات، وأثناء تناول الوجبات الراقية واللحوم الفاخرة وسمك الروبيان تذكر هذه الصور من غزة”.

وعرض ساندرز صورًا مؤثرة لعدد من الأطفال داخل غزة يتهددهم الجوع والموت جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.

سيناتور أمريكي يعرض صورًا لأطفال #غزة الذين يتضورون جوعًا في مجلس الشيوخ#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/WivKTRf1ir — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 5, 2024

وقال: هذه صورة لقناة الجزيرة لأحد الأطفال وهو يعاني من هزال وضعف جراء الفقر والحصار وانعدام الغذاء.

وأضاف: هذه صورة أخرى لطفل آخر يعاني من المجاعة مع أمه، ولا أظن أنه سيتمكن من البقاء على قيد الحياة.

وتابع: صور هؤلاء الأطفال والآلاف من غيرهم نتيجة مباشرة لسياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تمت دعوته من قبل رئيس مجلس النواب لإلقاء كلمة في المجلس.

وختم ساندرس كلمته قائلًا “سيدي الرئيس جونسون لن أحضر سماع مثل هذا الخطاب”.

وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري مايك جونسون، أعلن في وقت سابق أنه سيدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة واشنطن، لإلقاء كلمة أمام اجتماع مشترك في “الكونغرس”.