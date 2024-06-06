خبير: إسرائيل تعاني من حالة استنزاف.. وفتح جبهة مع حزب الله سيكبدها خسائر مضاعفة (فيديو)

قال أستاذ الشؤون العامة بجامعة إسطنبول سامي العريان، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يحاول جاهدا إنقاذ إسرائيل من نفسها، لكنه حتى الآن عاجز عن تحقيق هذا الرهان لاعتبارات كثيرة.

وأضاف العريان في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء الأربعاء، أن بايدن يريد لمصلحته السياسية وقف الحرب، لكنه لا يستطيع الضغط أكثر على إسرائيل لأنه يواجه ضغوطا قوية من قبل اللوبي الصهيوني داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع قائلا إن بايدن يريد وقف الحرب على المدنيين في قطاع غزة وتنفيذ صفقة تبادل الأسرى لأسباب أخرى مرتبطة بالضغوط الدولية، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي لم يحقق أيًّا من أهداف الحرب المعلنة على القطاع.

وقال إن إسرائيل تعاني من حالة استنزاف لكل ما بنته من عقيدة عسكرية على مستوى الردع وعلى مستوى العمل الاستخباري.

الدكتور سامي العريان: إسرائيل تُعاني من حالة استنزاف لكل لما بنته من عقيدة عسكرية على مستوى الردع والاستخبارات وغيرهما#الجزيرة_مباشر #المسائية pic.twitter.com/GqHfnAwlHm — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 5, 2024

واعتبر العريان أن موقف المقاومة ثابت على جملة من المبادئ والأهداف التي تم الإعلان عنها منذ اليوم الأول للحرب، في حين أن الدوائر السياسية الأمريكية والإسرائيلية تعيش حالة ارتباك واضحة.

وقال إن حسابات بايدن هي أن الحرب لا ينبغي أن تستمر حتى أغسطس/آب موعد انعقاد مؤتمر الحزب الديمقراطي لتزكية مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وعلى صعيد الداخل الإسرائيلي، أوضح خبير الشؤون العامة أن معضلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأولى، هي أنه فشل فشلا ذريعا في تحقيق أي من أهدافه السياسية والعسكرية أمام المقاومة، وهو اليوم يعيش تحت رحمة الضغوط الدولية خاصة منها تلك المتعلقة بالمحكمة الجنائية وإمكانية إصدار مذكرة اعتقال دولية له.

وقال إن نتنياهو يعرف كيف يناور ولديه أوراق كثيرة أهمها محافظته على استقرار التحالف الحكومي الذي يقوده بنحو 64 مقعدا، إلى جانب الدعم الذي يتلقاه من قبل اللوبي الصهيوني في أمريكا، وخاصة النخبة السياسية في الحزب الجمهوري التي ترفض سياسة الحزب الديمقراطي الجديدة تجاه إسرائيل.

وعلى صعيد آخر استبعد العريان أن يقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي على فتح جبهة حرب جديدة في الشمال، مرجحا أن تكون التكلفة العامة لأي حرب مع حزب الله مكلفة جدا مقارنة مع الخسائر التي تكبدها جيش الاحتلال في غزة. لكنه استدرك قائلا “ومع ذلك فالأمر غير مستبعد لأن إسرائيل ارتكبت حماقات سابقة”. وأكد أن “فتح جبهة مع حزب الله سيشكل ضربة قوية لإسرائيل والخسائر ستكون مضاعفة”.