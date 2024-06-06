على أصوات الرصاص والآليات.. لحظة هجوم الدعم السريع على قرية ود النورة بولاية الجزيرة (فيديو)

رصد مقطع فيديو جرى تداوله من قرية “ود النورة-24 القرشي” لحظة إطلاق النار في القرية، حيث وقعت مجزرة راح ضحيتها العشرات من أبناء البلدة.

ونشرت لجان مقاومة ود مدني بولاية الجزيرة وسط السودان، مقطع فيديو تقول إنه يظهر لحظة هجوم قوات الدعم السريع على قرية ود النورة غربي ولاية الجزيرة.

وقالت تعليقا على الفيديو “استمراراً لتوثيق جرائمها الشنيعة بأيدي منسوبيها، مليشيا الدعم السريع استخدمت المدفع الثنائي والمدافع الثقيلة والتدوين العنيف في الهجوم على مواطني قرية ود النورة”.

على أصوات الرصاص والآليات.. لحظة هجوم قوات الدعم السريع على قرية ود النورة غربي ولاية الجزيرة#الجزيرة_مباشر | #السودان #مجزرة_ود_النورة pic.twitter.com/eGo3SxmmSh — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 6, 2024

كما بثت في وقت لاحق مقطع فيديو على صفحتها الرسمية بفيسبوك، يظهر مراسم دفن القتلى في مقابر بساحة عامة في القرية.

واتهم مجلس السيادة السوداني، في بيان مساء أمس الأربعاء، قوات الدعم السريع بارتكاب ما وصفها بالمجزرة البشعة- التي أسفرت عن مقتل أكثر 100 مدني في قرية ود النورة بولاية الجزيرة وسط السودان.

سقوط عشرات القتلى

وكانت لجان المقاومة السودانية في منطقة ود مدني وسط البلاد، قالت في بيان سابق إن عدد القتلى في قرية ود النورة قد يصل إلى 100 نتيجة قيام قوات الدعم السريع بشن هجومين على القرية.

وذكرت لجان المقاومة في بيانها أنها في انتظار العدد النهائي لإحصاء القتلى والمصابين وهوياتهم، معتبرة أن ما مُورس بحق أهالي القرية هو إبادة جماعية ومجزرة وجريمة مكتملة الأركان ارتكبتها قوات الدعم السريع.

وأشارت لجان المقاومة إلى أن قوات الدعم قامت بعمليات نهب في القرية مما تسبب بموجة نزوح للنساء والأطفال إلى مدينة المناقل، التي يسيطر عليه الجيش.

في المقابل، قالت قوات الدعم السريع إنها تعاملت مع حشود للجيش كانت تستعد للهجوم في منطقة ود النورة، بحسب بيان نشرته على موقعها، مشيرة إلى مقتل عدد من منسوبيها.

سيكتب التاريخ وستدرس للإجيال القادمة عن معركة قرية ودالنوره وأن بها رجال أشداء لا يهابون الموت جاهدوا في الله حق جهاده من أجل الأرض والعرض وسطروا اروع البطولات ومن عاونهم

اللهم عليك بجراد الصحراء#مجزرة_ودالنورة

ودعناكم الله pic.twitter.com/21SOArLm3S — Mohammed Kamil Makawi (@mohamedaftas) June 5, 2024

وسيطرت قوات الدعم السريع على عدة مدن في ولاية الجزيرة من بينها مدينة ود مدني، حاضرة الولاية وذلك منذ ديسمبر/ كانون الأول 2023.