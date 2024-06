مقتل مسلمة في جنوب إفريقيا بسبب دعمها لفلسطين (فيديو)

في جريمة دافعها الكراهية، أقدم مواطن جنوب إفريقي على قتل امرأة مسلمة، واعتدى على عائلتها بسبب مناصرتهم لفلسطين، ورفضهم ما يحدث في غزة.

ومثل الجنوب إفريقي غرايسون بير أمام المحكمة العليا في ديربان الثلاثاء، بتهمة قتل حليمة حسين بريستون وإصابة زوجها شون وابنها البالغ من العمر 14 عامًا بجروح خطيرة.

ووفق المتحدثة باسم هيئة الادعاء الوطنية، رفضت المحكمة العليا في جنوب إفريقيا الإفراج عن المتهم بكفالة، وأجّلت النظر في القضية المرفوعة ضده إلى جلسة 11 يونيو/حزيران الجاري لإجراء تقييم عقلي له.

وأدانت منظمة “أفارقة من أجل فلسطين” الحقوقية في بيان لها “هذه الجريمة البشعة”، وقدمت التعازي للضحايا، وقالت إن الهجوم “يبرز الطبيعة العنيفة والعدوانية لمؤيدي إسرائيل، الذين استمرت هجماتهم على فعاليات مؤيدي فلسطين في جنوب إفريقيا منذ بداية الأحداث”.

وبدورها أدانت منظمة “يهود جنوب إفريقيا من أجل فلسطين” الحادث، معربة عن تعازيها، ومستنكرة “استمرار ترويج رواية أن معاداة الصهيونية هي معاداة للسامية، وتوجيه هذا السلاح ضد من يرون حقيقة الصهيونية كتعبير صريح عن العنصرية”.

وكان بير قد اقتحم صباح الأحد الماضي منزل عائلة حسين بريستون، وطعن حليمة 15 مرة بسكين فأرداها قتيلة، كما طعن زوجها وابنها فنُقلا إلى المستشفى في حالة حرجة.

Community members reacted as Grayson Beare appeared at the Durban Magistrate's Court on Tuesday, charged with murdering Halima Hoosen-Preston and critically injuring her husband and son for supporting Palestine. The case was adjourned to 11 June for a mental assessment and bail… pic.twitter.com/J5xOc2RIrU

— Salaamedia (@salaamedia) June 4, 2024