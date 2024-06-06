وسط تصفيق الحاضرين.. نائب إيطالي سابق يرفع علم فلسطين على واجهة كاتدرائية ميلان (فيديو)

قام النائب الإيطالي السابق ستيفانو أبوزو، برفع العلم الفلسطيني، أمس الأربعاء، على واجهة كاتدرائية مدينة ميلان الإيطالية، مطالبا بإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بحسب ما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

ودعا النائب السابق إلى “وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة والضفة الغربية، من أجل وقف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني”.

وفي منشور على حسابه بمنصة “إنستغرام” طالب أبوزو الحكومة الإيطالية “بعدم إرسال المزيد من الأسلحة” إلى إسرائيل، داعيا إياها إلى الاعتراف بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

من جانبه أشاد عضو مجلس مدينة يوروبا فيردي، كارلو مونجوزي، عبر حسابه على فيسبوك، برفع العلم الفلسطيني على واجهة كاتدرائية ميلان، مشيرا إلى أن المبادرة “لقيت ترحيبا بتصفيق الحاضرين في الساحة” أمام الكاتدرائية، وفق ما ذكرته وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية.

وكان ستيفانو أبوزو، قد أظهر في مايو/أيار الماضي دعمه وتضامنه مع غزة، بتعليقه علمين فلسطينيين على شرفة مجلس النواب في ساحة مونتيسيتوريو بالعاصمة الإيطالية روما، بعد أن تسلق نافذة المبنى، ومشى على حافته إلى الشرفة، ثم علّق العلمين ملوحا بشارة النصر وهاتفا “أوقفوا إطلاق النار، أطلقوا سراح الرهائن فورا، كفى مجزرة في غزة بالأسلحة الإيطالية، 35 ألف قتيل في غزة، كفى”.

وأبوزو من مواليد 2 مايو/أيار عام 1966 وهو صحفي وكاتب إيطالي وعضو البرلمان السابق عن حزب الخضر في المجلس التشريعي بين عامي 1992 و1994، ويترشح حاليا في الانتخابات الأوروبية عن تحالف الخضر واليسار في الدائرة الشمالية الغربية.