ارتفاع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى منذ السابع من أكتوبر إلى 646

كشف جيش الاحتلال اليوم، أن عدد جنوده القتلى ارتفع إلى 646، ممن سمح بنشر أسمائهم، بعد أن أعلن عن مقتل أحد جنوده في معركة بجنوبي قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، مقتل أحد جنوده في معركة بجنوبي قطاع غزة الذي يعاني حربا مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال الجيش، في بيان مقتضب، إن الرقيب أول زيد مزاريب (34 عاما)، وهو متقصي أثر في حرس الحدود، قُتل خلال معركة في جنوبي قطاع غزة أمس الخميس.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها قتلت 5 جنود إسرائيليين، بتفجير نفق غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما أعلنت كتائب القسام في بيان آخر تنفيذ مقاوميها “عملية إنزال خلف الخطوط، تمكنوا خلالها من اختراق السياج الزائل (الفاصل) ومهاجمة مقر قيادة فرقة العدو العاملة بمدينة رفح”.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قوة تابعة له، كانت تهم بأعمال تمشيط في منطقة السياج الأمني مع غزة رصدت عددا من المشتبه فيهم يقتربون من الأراضي الإسرائيلية في محاولة لاجتياز العائق الأمني برفح.

وأضاف “اندلع اشتباك مع المسلحين، واستهدفت طائرة تابعة لسلاح الجو أفراد الخلية وقضت على اثنين منهم، ثم قضت دبابة على ثالث”.

وادعى جيش الاحتلال أن الفلسطينيين، لم يجتازوا السياج الأمني، وأنه يتم التحقيق في الحادث، بحسب البيان.

عدد الجنود القتلى

وحسب معطيات الجيش الإسرائيلي المعلنة، يبلغ عدد جنوده وضباطه القتلى منذ بداية الحرب 646، بينهم 294 بالمعارك البرية منذ 27 أكتوبر الماضي.

كما أُصيب 3 آلاف و730 جنديا وضابطا منذ بداية الحرب، بينهم 1895 بالمعارك البرية، وفق معطيات الجيش الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لقتلاه وجرحاه.

وأظهرت معطيات الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، إصابة 24 جنديا بينهم 6 في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، ووفقا للمعطيات فإن عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وصل إلى 3754، ارتفاعا من 3730 يوم الأربعاء.

وتشير المعطيات إلى أن 6 من الجنود الجرحى أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر الماضي، ووفقا للمعطيات ارتفع عدد الجنود الذين أصيبوا بالمعارك البرية في غزة إلى 1895، مقارنة بـ 1889 الأربعاء.

ولم يحدد الجيش موقع إصابة باقي الجنود، لكن هيئة البث الإسرائيلية أشارت الخميس، إلى إصابة 8 جنود قرب الحدود اللبنانية، وأشار الجيش إلى أنه “يتلقى حاليا العلاج 31 جنديا بحالة خطيرة، و191 بحالة متوسطة، و40 بحالة طفيفة”.

وتواصل إسرائيل حربها في غزة رغم قرار مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال، إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

كما تتحدى طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال لرئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بغزة.