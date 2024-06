الأونروا تطالب بإجراء تحقيقات مستقلة في انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضدها

طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بإجراء تحقيقات في الانتهاكات الإسرائيلية ضدها، التي شملت الهجمات على مبانيها ومراكزها التي تؤوي نازحين مدنيين في قطاع غزة.

ونشرت المنظمة الأممية ما صرحت مديرة الإعلام والتواصل بـ(الأونروا) جولييت توما في مقابلتها مع صحيفة (واشنطن بوست)، إذ قالت: “مرافق الأمم المتحدة محمية بموجب القانون الإنساني الدولي ويجب أن تكون ملاجئ آمنة للمدنيين”.

These are Our friends

These are Our colleagues

Our doctors, our teachers, nurses, engineers, logisticians, support staff

كما طالبت المسؤولة الأممية بـ”إجراء تحقيقات في كافة الانتهاكات ضد الأمم المتحدة، بما في ذلك الهجمات على مبانيها”.

في السياق، أكد المفوض العام لـ(الأونروا) فيليب لازاريني أن موظفي الأمم المتحدة قتلوا بمستويات غير مسبوقة في غزة، ومرافق المنظمة تعرضت للأضرار أو دمرت، مؤكدًا استخدام مباني الوكالة الدولية لأغراض عسكرية بشكل يومي تقريبًا، بحسب تعبيره.

كما أضاف المسؤول الأممي في منشور له على منصة “إكس”: القوافل الإنسانية تم مهاجمتها أونهبها أو منعها من الوصول، فيما لا تتم محاسبة أحد.

وقال لازارينيى في منشوره إن الوقت قد حان لإجراء تحقيقات مستقلة ومساءلة.

#Gaza

– United Nations staff killed at unprecedented levels.

– ⁠UN premises damaged, destroyed, targeted or used for military purposes almost on a daily basis.

– ⁠Humanitarian convoys attacked, looted or denied access.

No one is being held accountable.

It is time for… pic.twitter.com/Mglr2AwIgu

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) June 7, 2024