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الأونروا تطالب بإجراء تحقيقات مستقلة في انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضدها

غزة أونروا قوات الاحتلال الإسرائيلي
جنود من قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مقر منظمة "الأونروا" في قطاع غزة (رويترز)
7/6/2024

طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بإجراء تحقيقات في الانتهاكات الإسرائيلية ضدها، التي شملت الهجمات على مبانيها ومراكزها التي تؤوي نازحين مدنيين في قطاع غزة.

ونشرت المنظمة الأممية ما صرحت مديرة الإعلام والتواصل بـ(الأونروا) جولييت توما في مقابلتها مع صحيفة (واشنطن بوست)، إذ قالت: “مرافق الأمم المتحدة محمية بموجب القانون الإنساني الدولي ويجب أن تكون ملاجئ آمنة للمدنيين”.

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كما طالبت المسؤولة الأممية بـ”إجراء تحقيقات في كافة الانتهاكات ضد الأمم المتحدة، بما في ذلك الهجمات على مبانيها”.

في السياق، أكد المفوض العام لـ(الأونروا) فيليب لازاريني أن موظفي الأمم المتحدة قتلوا بمستويات غير مسبوقة في غزة، ومرافق المنظمة تعرضت للأضرار أو دمرت، مؤكدًا استخدام مباني الوكالة الدولية لأغراض عسكرية بشكل يومي تقريبًا، بحسب تعبيره.

كما أضاف المسؤول الأممي في منشور له على منصة “إكس”: القوافل الإنسانية تم مهاجمتها أونهبها أو منعها من الوصول، فيما لا تتم محاسبة أحد.

وقال لازارينيى في منشوره إن الوقت قد حان لإجراء تحقيقات مستقلة ومساءلة.

وأكد المسؤول الأممي أن حرب التضليل لا تزال مشتعلة بما في ذلك الحرب ضد (الأونروا)، لافتًا لتعرض زملائه للخطر، وداعيًا لدعم الصحفيين الفلسطينيين الذين وصفهم بالأبطال، عبر السماح لأقرانهم الصحفيين الدوليين بالدخول إلى غزة حتى تستمر التقارير التي وصفها بالمستقلة والواقعية والشجاعة.

المصدر : الجزيرة مباشر