السعودية تعلن موعد أول أيام عيد الأضحى

أعلنت المملكة العربية السعودية أن يوم الجمعة هو غرة شهر ذي الحجة، وأن الوقوف على جبل عرفة سيكون في 15 يونيو/حزيران الجاري.

جاء ذلك وفق بيان للمحكمة العليا في المملكة، مساء الخميس، نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وقال البيان “غدًا الجمعة هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024″، وبذلك يكون 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وعادة ما تتبع دول وجاليات مسلمة بمختلف أنحاء العالم السعودية في رؤيتها لهلال شهر ذي الحجة، كونها بلد مناسك الحج، وتحدد بناء عليه موعد الوقوف بعرفة، المنسك الأعظم للحج.

ويتوجه الحجاج في هذا اليوم بملابس الإحرام البيض إلى جبل عرفة، حيث ألقى النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، خطبته الأخيرة، لأداء الركن الأعظم من الحج.

#عاجل

المحكمة العليا: غداً الجمعة هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم السبت الموافق 15 / 6 / 2024 م.https://t.co/nGwxqyYWAH#واس_عام pic.twitter.com/XygqVLoxTO — واس العام (@SPAregions) June 6, 2024

والحج من بين أركان الإسلام الخمسة ويتوجّب على كلّ مسلم قادر تأديته، أن يقوم به مرّة واحدة على الأقل، وعادة ما يكون أحد أكبر التجمّعات الدينية السنوية في العالم.

ويؤدي الحجاج المناسك، والكثير منها في الهواء الطلق، في مكة المكرمة في غرب السعودية، على مدار 6 أيام.

وحتى اليوم، وصل أكثر من مليون ومئتي ألف حاج إلى المملكة من مختلف دول العالم لأداء مناسك الحج، بحسب وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق الربيعة.

يذكر أن ما يفوق 1.8 مليون حاج من أكثر من 150 دولة أدوا الحج عام 2023، الذي شهد عودة كاملة للحجاج منذ ظهور جائحة كورونا أواخر 2019.

وبلغ عدد الحجاج خلال عام 2022، 899 ألفًا و353، فيما اقتصر موسم 2021 على مشاركة 60 ألفًا فقط من داخل المملكة، وشهد عام 2020 نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون في 2019 من أرجاء العالم كافة.