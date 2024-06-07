المقاومة الفلسطينية تنفذ عمليات عسكرية ضد الاحتلال في غزة (فيديو)

أعلنت فصائل من المقاومة الفلسطينية، اليوم الجمعة، خوضها معارك ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مختلف المحاور بقطاع غزة، وقالت إنها استهدفت أفراد تلك القوات وآلياتها.

فقد كشفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وكتائب المجاهدين الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينيين المنشقة عن حركة فتح، وكتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري السابق لحركة فتح، عن تنفيذ عمليات في غزة.

وأعلنت فصائل فلسطينية اليوم الجمعة عن أبرز العمليات العسكرية التي نفذتها ضد قوات الاحتلال، ونشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، مشاهد من قصف مقاومين لمدينة أسدود ولحشود عسكرية إسرائيلية في محور نتساريم جنوب مدينة غزة.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في تعليق مصاحب للفيديو “مشاهد من قصف مجاهدينا لمدينة أسدود والتحشدات العسكرية الصهيونية في محور نتساريم جنوب مدينة غزة، ضمن معركة طوفان الأقصى”.

وبيّن مقطع الفيديو شبّانًا من المقاومة وهم يجهزون العبوات والقذائف ويوجّهونها نحو أهدافها، وقد ضعوا على قاعدة إطلاق القذائف صورة القيادي السابق بحركة الجهاد رمضان شلح.

من جانبها قالت كتائب المجاهدين الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينيين المنشقة عن حركة فتح، إنها قصفت مستوطنة “العين الثالثة” في غلاف غزة برشقة صاروخية.

وفي هذا السياق عرضت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري السابق لحركة فتح، مشاهد من قصف مقاتليها لتحشدات إسرائيلية في محور قتال رفح بالصواريخ وقذائف الهاون.

وقالت في تعليق مصاحب للفيديو “مشاهد من قصف مقاتلي كتائب الأقصى لتحشدات العدو الصهيوني في محور قتال رفح بالصواريخ وقذائف الهاون”.

وبيّن الفيديو مقاومين وهم يضعون القذائف على المحامل ويوصلونها بالأسلاك، ثم لحظة إطلاق القذائف نحو أهدافها.

خسائر وسط قوات الاحتلال

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر الماضي نشطت فصائل المقاومة الفلسطينية جميعها في القيام بعمليات عسكرية والتصدي للقوات الإسرائيلية في كل من غزة والضفة الغربية.

وتكبد الجيش الإسرائيلي جراء ذلك، العديد من القتلى والجرحى الذين سقطوا جراء المواجهات مع الفصائل الفلسطينية في المحاور في كل قطاع غزة أو عمليات الاقتحام للضفة الغربية المحتلة.

واعتادت فصائل المقاومة، وعلى رأسها كتائب القسام وسرايا القدس، توثيق عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات جيش الاحتلال في مختلف محاور القتال، منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.