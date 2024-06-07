بسبب جرائمها ضد أطفال غزة.. الأمم المتحدة تقرر إدراج إسرائيل في القائمة السوداء

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أبلغ ملحق الجيش الإسرائيلي في الولايات المتحدة، هيدي زيلبرمان، قراره إدراج إسرائيل في القائمة السوداء للدول والمنظمات التي تلحق الأذى بالأطفال.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن “غوتيريش أبلغ ملحق الجيش الإسرائيلي في الولايات المتحدة، هيدي زيلبرمان، أنه اتخذ القرار النهائي بإدراج إسرائيل في القائمة السوداء للدول والمنظمات التي تضر بالأطفال في مناطق النزاع، إلى جانب روسيا ومنظمات تنظيم الدولة والقاعدة وبوكو حرام”.

وأضافت الصحيفة أن “جميع الجهود الإسرائيلية لإقناع غوتيريش بالامتناع عن هذه الخطوة باءت بالفشل، وستظهر إسرائيل على قائمة سوداء ستنشر الأسبوع المقبل كجزء من تقرير يوزع على أعضاء مجلس الأمن”.

وتابعت: “على الرغم من أنه لم يُنشَر بعدُ بيان رسمي من الأمين العام للأمم المتحدة، فإن إسرائيل فهمت أن القرار قد اتُّخذ، وستجري مناقشة التقرير في 26 يونيو/حزيران”.

ولفتت إلى أن “التقرير، الذي ينشر سنويا ويغطي العام السابق، كتبته مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالأطفال ومناطق الحرب فرجينيا غامبا”.

وقالت: “سيغطي التقرير الحالي عام 2023 بأكمله، حيث شهد الربع الأخير قفزة في البيانات بسبب أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول”.

وأضافت: “في العام الماضي، كانت القائمة السوداء تضم أفغانستان وكولومبيا والكونغو والعراق ومالي وميانمار والصومال والسودان واليمن وسوريا ومنظمات القاعدة وتنظيم الدولة وحركة الشباب وبوكو حرام، والتغيير الدراماتيكي في العام الماضي هو أن القوات المسلحة الروسية أدرجت أيضا في التقرير”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوة ستترتب عليها آثار سلبية ضد إسرائيل من حيث استمرار مبادرات المقاطعة ونزع الشرعية عن أعمالها العسكرية في غزة وحظر الأسلحة.

ولم يصدر تعليق فوري من الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ما أوردته الصحيفة العبرية حتى اليوم الجمعة.

ودعت حركة حماس، يوم الثلاثاء، الأمم المتحدة إلى إدراج إسرائيل ضمن “القائمة السوداء للكيانات المجرمة بحق الأطفال”.

وذكرت الحركة، في بيان، أنه “حسب تقارير أممية، فإنَّ طفلًا واحدًا يصاب أو يموت كل 10 دقائق في غزة”.

وقالت إن “14 ألف طفل استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة وهذا العدد يفوق عدد الأطفال القتلى المسجل على مدار 4 أعوام من النزاعات في العالم”.

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حربا مدمّرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلّفت أكثر من 119 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.