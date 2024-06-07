بعد انهياره بسبب الأمواج.. واشنطن تعلن إعادة بناء الرصيف العائم على ساحل غزة
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، أنها أعادت إنشاء الرصيف العائم قبالة ساحل غزة، لنقل كميات محدودة من المساعدات للقطاع المحاصر.
جاء الإعلان الأمريكي عبر القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، التي قالت في بيان إنها نجحت في إعادة إنشاء الرصيف المؤقت في غزة، الذي انهار وسط الأمواج الهائجة أواخر الشهر الماضي، بعد أسبوع واحد من تشغيله.
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وأضاف البيان: “إعادة إنشاء الرصيف ستسمح بمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها سكان غزة بشدة”.
في السياق، أشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أنها “ستعمل في الأيام المقبلة على تسهيل حركة المواد الغذائية الحيوية، وغيرها من إمدادات الطوارئ”.
ويثير الرصيف الأمريكي العائم قبالة ساحل قطاع غزة الجدل، لا سيما بعد اتهامات في أوساط فلسطينية بأن الغرض من إنشائه يعد “خدمة لمصالح سياسية خفية”.
وجاءت فكرة الرصيف العائم في ظل الحصار الإسرائيلي الخانق الذي سبب مجاعة كارثية في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي أودى بحياة نحو 36731 شهيدًا و83530 إصابة معظمهم من الأطفال والنساء والمدنيين، فضلًا عن الدمار الهائل الذي لحق بالبنى التحتية المدنية في عموم محافظات القطاع ومدنه، بحسب منظمات أممية ودولية.