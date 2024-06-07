ماهي أسباب اعتراف سلوفينيا بدولة فلسطين؟ برلمانية سلوفينية تجيب

قالت عضو البرلمان السلوفيني لوسيا تاسر إن البرلمان ناقش مطولا المقترح الحكومي حول الاعتراف بفلسطين، مضيفة أنه صوت في النهاية بالأغلبية دون وجود أصوات معارضة.

وأضافت عضو البرلمان السلوفيني أنه تم اتخاذ “القرار الصحيح” وأن الهدف منه هو “تقرير مصير الشعب الفلسطيني والانتصار لقيم حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا”.

وكان رئيس وزراء سلوفينيا روبرت غولوب، قد أعلن في وقت سابق اعتراف بلاده بدولة فلسطين، وهي الدولة الرابعة التي تتخذ مثل هذه الخطوة خلال يومين.

وقال رئيس الوزراء السلوفيني، إن حكومته وافقت، على قرار الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، وذلك بعد إقدام كل من إسبانيا وأيرلندا والنرويج على هذه الخطوة.

وأثار القرار السلوفيني تنديدا فوريا من إسرائيل، وأعرب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن أمله أن “يرفض” برلمان سلوفينيا الاعتراف بدولة فلسطين.

واعتبرت لوسيا تاسر أن قرارالاعتراف بدولة فلسطين من قبل الحكومة والبرلمان في دولة سلوفينيا من شأنه وضع ضغوطات إضافية على دولة إسرائيل.

وقالت إن هدف الدول الأوربية من هذا الاعتراف هو دفع دولة إسرائيل لاحترام القانون الإنساني الدولي وإلزام الطرفين بالعودة لمائدة المفاوضات والسعي لقبول حل الدولتين.

وأوضحت عضو البر لمان السلوفيني أن دولة إسرائيل تعاني من عزلة دولية حقيقية، وأن توصيف المنظمات الدولية لما يقع في غزة بأنه “إبادة جماعية” تدعو جميع الدول إلى اتخاذ موقف واضح حيال ما يقع.

وقالت لويا تاسر إننا “ندعم القضية التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا امام محكمة العدل الدولية”، مضيفة ان بلدها يعترف بالمحكمة وقد يتحرك للانضمام لهذه الدعوى حينما تتهيأ الأمور لذلك.