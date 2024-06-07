ناشطة المناخ السويدية غريتا ثونبرغ تشارك في احتجاج تضامني مع غزة (فيديو)

شاركت ناشطة المناخ السويدية غريتا ثونبرغ، في احتجاج مؤيد للفلسطينيين في ألمانيا، اليوم الجمعة، حيث تستضيف مدينة بون حاليًّا مؤتمر تغير المناخ استعدادًا لاجتماع الأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ودعا منظمو الاحتجاج “اطردوا كبار الملوثين” إلى محاسبة شركات النفط والغاز على أفعالها في تمكين الإبادة الجماعية والعنف المنهجي وتأجيج أزمة المناخ.

وقف إطلاق النار في غزة

كما دعا منظمو الاحتجاج إلى وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء قمع أولئك الذين يتحدثون علنًا عن تضامنهم مع الفلسطينيين، في إشارة إلى حملات القمع والاعتقال التي تحدث للمتضامنين مع غزة.

وتم تعليق مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في بون مؤقتًا في يوم افتتاحه (يوم الاثنين 3 يونيو/حزيران) بعد خطاب ألقاه سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، عندما رفض نشطاء المناخ الذين تظاهروا ضد الحرب الإسرائيلية في غزة وحملوا العلم الفلسطيني، مغادرة المسرح.

احتجاج المتضامنين مع غزة

وقالت الشرطة الألمانية إن جلسة مفاوضات للأمم المتحدة بشأن المناخ في مدينة بون، توقفت يوم الاثنين، عندما اعتلت اثنتان من نشطاء المناخ منصة المؤتمر احتجاجا على الحرب الإسرائيلية في غزة.

وأظهر مقطع فيديو للاحتجاج ناشطتين من “شبكة العمل المناخي” ترفع إحداهما العلم الفلسطيني على منصة المؤتمر وترفع الأخرى لافتة تحمل عبارة معناها بالعربية “لا يجري العمل كالمعتاد بالتزامن مع إبادة جماعية” قبل أن تقتادهما خدمة الأمن التابعة للأمم المتحدة إلى الخارج.

وقالت شرطة بون إنها لا تعتزم إجراء تحقيقات أو اتخاذ إجراءات أخرى فيما يتعلق بالواقعة، وقالت شبكة العمل المناخي إن الناشطتين تسنيم إيسوب وأنابيلا روزمبرغ تظاهرتا بشكل سلمي بصفتهما الشخصية.

ويستمر مؤتمر بون للمناخ حتى 13 يونيو، ويُنظر إليه على أنه اختبار منتصف المدة لكيفية صياغة محادثات المناخ الدولية الطموحة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في نوفمبر.