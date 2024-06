هجوم إسرائيلي حاد على غوتيريش بعد إدراج جيشها في “قائمة العار”

شنّ مسؤولون إسرائيليون، الجمعة، هجومًا حادًا على الأمم المتحدة وأمينها العام أنطونيو غوتيريش، ردًا على إدراج المنظمة جيش إسرائيل في قائمة الأطراف التي ترتكب انتهاكات ضد الأطفال، المعروفة إعلاميًا بقائمة العار.

جاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإسرائيلي في مقدمة المهاجمين، إذ زعم أن الأمم المتحدة بقرارها هذا “وضعت نفسها على القائمة السوداء للتاريخ”.

كما زعم نتنياهو، في منشور عبر منصة “إكس” أن “الجيش الإسرائيلي الأكثر أخلاقية في العالم”.

The UN put itself today on history's black list when it adopted the absurd claims of Hamas. The IDF is the most moral military in the world and no "flat earth" decision by the UN secretary general can change that.

من جهته، هاجم سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، غوتيريش، وفق بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

وزعم أردان أن “مَن دخل القائمة السوداء هو غوتيريش الذي يشجع الإرهاب، وقراراته بدافع الكراهية لإسرائيل”، على حد تعبيره.

كذلك، هاجم وزير الخارجية يسرائيل كاتس قرار غوتيريش، زاعمًا أنه “عمل مخز”.

وقال كاتس في بيان، إن إسرائيل ترفض هذا القرار، محذرًا من أنه ستكون له عواقب على علاقتها مع الأمم المتحدة.

وتابع مهاجمًا غوتيريش “سيذكر التاريخ الأمين العام للأمم المتحدة باعتباره أمينًا عامًا معاديًا للسامية”.

The shameful decision by the @UN Secretary-General @antonioguterres to include the @IDF in the blacklist is an act of villainy. Guterres, who stood for a minute of silence in memory of Iran's president who executed tens of thousands of innocents, will be remembered in history as…

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) June 7, 2024