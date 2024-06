الإندبندنت: حزب العمال البريطاني يعتزم الاعتراف بفلسطين ضمن برنامجه الانتخابي

أكد زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر، في بيان، أن الاعتراف بدولة فلسطين ضمن أي عملية سلام في الشرق الأوسط سيكون تعهدًا في برنامج الحزب، وذلك في حين التقت رموز الحزب للموافقة على الصيغة النهائية للوثيقة السياسية.

ووفقًا لصحيفة الإندبندنت البريطانية، فقد ذكر ستارمر خلال حملته الانتخابية أن “هذه الخطوة جزء من عملية السلام في الشرق الأوسط، ولا ينبغي لأي دولة مجاورة أن تمنعها لأنها حق غير قابل للتصرف للفلسطينيين، وليس هدية لإسرائيل”.

جاء ذلك في الوقت الذي شوهد فيه “وزراء الظل” ومن بينهم إيفيت كوبر وليز كيندال وهيلاري بن يصلون أمس الجمعة إلى مقر اجتماع الحزب، لصياغة النسخة النهائية لبرنامجهم، المتوقع أن يتم الإعلان عنه بحلول الـ13 من يونيو/حزيران الجاري.

ورجحت الإندبندنت أن يثير هذا التصرف غضب إسرائيل، خاصة بعد إقدام كل من أيرلندا وإسبانيا والنرويج على الاعتراف بدولة فلسطين الشهر الماضي.

