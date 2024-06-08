شهداء ومصابون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في غزة

استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، أمس الجمعة، بغارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلًا لعائلة مهنا، قرب الشارع الأول في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وأكدت مصادر للجزيرة مباشر أن الطواقم الطبية وعناصر الدفاع المدني وبعض السكان لا يزالون يبحثون عن مفقودين بين ركام المنزل المستهدف، والمنطقة المحيطة به التي تضررت بشكل كبير.

وتتزامن هذه الغارة الإسرائيلية الجديدة وتسببها في استشهاد وإصابة أطفال، مع إعلان قرار للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإدراج الجيش الإسرائيلي في قائمة الأطراف التي ترتكب انتهاكات ضد الأطفال، المعروفة إعلاميا بـ”قائمة العار”.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من 120 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.