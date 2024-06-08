مجزرة في النصيرات.. عشرات الشهداء في قصف إسرائيلي عنيف وسط قطاع غزة (فيديو)

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إن أكثر من 150 فلسطينيا استشهدوا، اليوم السبت، في غارات إسرائيلية عنيفة وغير مسبوقة استهدفت مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، بالتزامن مع توغل مفاجئ للآليات شرقي وشمال غربي النصيرات.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، أن سلاح الجو لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف محاور النصيرات الغربية والشرقية، مع ضرب عدد من المناطق الحيوية في النصيرات.

شهداء واصابات

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق إن الاحتلال ارتكب مجزرة وحشية في وسط النصيرات، ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى وصل منهم 75 شهيدا حتى الآن.

وذكر مراسل الجزيرة مباشر أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل دخانية على طول شارع البحر غربي النصيرات وسط قطاع غزة، خلال عمليتها العسكرية.

وقال إن الآليات تقدمت تحت نيران سلاح الجو وسلاح المدفعية، ووصلت آليات الاحتلال حتى شارع صلاح الدين قبالة منطقة مخيم -2 في النصيرات.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال المتقدمة استهدفت وعلى نطاق أوسع المنطقة الغربية في مناطق (النصيرات والسوارحة والزوايدة ودير البلح) وكذلك المناطق الشرقية للبريج.

ويأتي هذا مع انتشار عدد كبير من طائرات “الكواد كابتر” في سماء النصيرات وبين أزقتها وبشكل خاص طريق مخيم -2، ومنطقة السوق ومخيم 1، وإطلاق النار على كل من يتحرك في الشوارع.

وأشار إلى أن الأحداث وقعت بعد تقارير عن وجود قوة إسرائيلية خاصة في منطقة مستشفى العودة والمنطقة الخلفية لها، في امتداد شارع القادسية “مخيم 5”.

غالبيتهم من الأطفال والنساء.. شـ ـهـ ـداء وجرحى جراء استهداف جيش الاحتـلال منازل في محيط مستشفى شـ ـهـ ـداء #الأقصى بدير البلح وسط القطاع#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/MFQNqGqeSM — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 8, 2024

قصف عنيف

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر إلى قصف عنيف نفذه جيش الاحتلال بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة يرافقه دخول عدد من الطائرات المروحية الطيران المروحي الإسرائيلي.

ونقل عن صحفيين قولهم إن المخابرات الإسرائيلية اتصلت بعدد من النازحين في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة تمهيداً لقصف عدد من الخيام.

مجزرة جديدة

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عشرات المواطنين استشهدوا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأُصيب آخرون، اليوم السبت، جراء قصف الاحتلال المكثف، برا وبحرا وجوا، على المحافظة الوسطى وسط قطاع غزة، في مخيم النصيرات، الذي شهد عدوانا غير مسبوق.

ونقلت عن مصادر طبية “استشهاد 80 مواطنا على الأقل، بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات بجروح، جراء قصف الاحتلال مخيم النصيرات، ومحيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، ومخيم المغازي، والزوايدة، ومخيم البريج.

رغم استشهاد ابنتها ودمار منزلهم.. مسنة فلسطينية تتحدى الاحتلال "نحن شعب الجبارين" #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/Y2tHbFqpxA — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 8, 2024

وذكرت أن الطائرات المسيرة الإسرائيلية تطلق النار بشكل عشوائي على المواطنين في عدد من الشوارع، بمخيم النصيرات، كما قصفت زوارق الاحتلال شواطئ بحر غزة في محيط الميناء، غربي مدينة غزة.

وقالت إن القصف الصاروخي والمدفعي العنيف يتواصل على حيي الزيتون وتل الهوى في مدينة غزة، ومخيمات النصيرات والمغازي والبريج وسط القطاع، مع تحليق مكثف على علو منخفض.

تفتقد لأدنى مقومات الحياة.. معاناة لا تنتهي للنازحين داخل مدارس الإيواء في غزة (فيديو)https://t.co/rf81Xevl9z — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 8, 2024

صعوبة بالغة في استقبال الإصابات

ويواجه مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح صعوبة بالغة في التعامل مع الأعداء المتزايدة من الشهداء والجرحى، التي تأتي تباعا، نتيجة القصف المتواصل والعشوائي، كما يواجه نقصا حادا في الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود، إضافة إلى توقف المولد الكهربائي الرئيسي.

وأعلنت مصادر طبية، عجز منظومة الإسعاف والطوارئ الاستجابة لنداءات الاستغاثة، لنقل الجرحى بالمحافظة الوسطى، مؤكدة أن الاحتلال تعمد تقويض المنظومة الطبية من خلال استهداف 130 سيارة إسعاف، وتوقف العشرات منها، نتيجة عدم إدخال الوقود وقطع الغيار.

وأوضحت (وفا) أن المستشفى يعمل بمولد واحد فقط، وتعطله سيؤدي إلى وفاة عدد كبير من المرضى والجرحى، وإلى كارثة صحية، خاصة وأنه يقدم خدماته لأكثر من مليون فلسطيني، في ظل نزوح المواطنين إلى الوسطى، بعد تهجيرهم من مدينة رفح.