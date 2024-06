مسؤول إسرائيلي يوصي بتصنيف وكالة الأونروا الأممية “منظمة إرهابية”

أوصى سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، الحكومة الإسرائيلية، بتصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) منظمة إرهابية، وذلك ردًا على قرار الأمم المتحدة إدراج الجيش الإسرائيلي على القائمة السوداء للأطراف التي ترتكب انتهاكات ضد الأطفال في مناطق النزاع.

وقالت هيئة البث الرسمية إنّ السفير أردان اقترح تصنيف الأونروا “منظمة إرهابية” ردًا على قرار الأمم المتحدة بإدراج الجيش الإسرائيلي على القائمة السوداء.

وحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، تدرس تل أبيب أيضًا اتخاذ إجراءات أخرى للرد على قرار المنظمة الأممية، من بينها قطع جميع العلاقات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش.

كما اقترح أردان على الحكومة، عدم إصدار تأشيرات دخول جديدة لمسؤولي المنظمة الأممية ورؤساء وكالاتها، ومنعهم من العمل في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق أمس الجمعة، أعلنت إسرائيل إدراج جيشها رسميا في قائمة الأمم المتحدة للأطراف التي ترتكب انتهاكات ضد الأطفال بمناطق النزاع، المعروفة إعلاميا بقائمة العار أو القائمة السوداء.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الأمين العام للأمم المتحدة أبلغ ملحق الجيش الإسرائيلي في الولايات المتحدة، هيدي زيلبرمان، قراره إدراج إسرائيل في القائمة السوداء للدول والمنظمات التي تلحق الأذى بالأطفال.

وتعد هذه المرة الأولى التي يدرج فيها الجيش الإسرائيلي ضمن هذه القائمة، رغم مطالبات بتلك الخطوة تكررت في السنوات الماضية من قبل منظمات حقوقية دولية.

وردًا على ذلك، شنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراء آخرون في حكومته، هجوما حادا على الأمم المتحدة، وأمينها العام غوتيريش.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن الأمم المتحدة بقرارها هذا “وضعت نفسها على القائمة السوداء للتاريخ” على حد تعبيره.

The international community not only needs to listen, but to act immediately, to stop this war.

Despite immense challenges and sacrifices, local humanitarian actors remain committed to delivering aid in #Gaza .

من جانبها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن إسرائيل باتت “كيانا منبوذا” وملاحقا أمام المحاكم الدولية، بحسب تعليق القيادي في الحركة حماس عزت الرشق.

وقال الرشق، في بيان عبر منصة تلغرام “مجددًا، بنيامين نتنياهو وجيشه وأركان حكومته يُصابون بالهستيريا والذعر بسبب إدراج إسرائيل على قائمة العار لمرتكبي قتل الأطفال.. إسرائيل كيان منبوذ، وملاحق أمام المحاكم الدولية”.

و”قائمة العار” قائمة يرفقها الأمين العام للأمم المتحدة كملحق مع تقريره حول الأطفال في مناطق النزاع، وتركز بشكل أساسي على المتورطين في انتهاكات ضد الأطفال بمناطق النزاع، بما يشمل قتلهم وتشويههم وتجنيدهم واستغلالهم جنسيا.

وحسب ما ذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، تضم هذه القائمة حاليًا الجيش الروسي، وتنظيمات مثل القاعدة وداعش وبوكو حرام.

وفي السنوات الماضية، وجهت منظمات حقوقية من بينها (هيومن رايتس) انتقادات للأمم المتحدة، بسبب ما اعتبرته، تعمدها تجاهل ضم إسرائيل إلى “قائمة العار “معتبرة أن استثناء إسرائيل المستمر من القائمة يلحق ضررا جسيما بالأطفال الفلسطينيين.

The inclusion of Israel on the UN’s “list of shame” for harming children is long overdue.

The UN has long omitted Israel from the list, which documents parties to armed conflict who commit grave violations against children.https://t.co/6rMFvAzyIZ

— Human Rights Watch (@hrw) June 7, 2024