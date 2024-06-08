هنية: إسرائيل لا تستطيع فرض خياراتها على حماس

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية، أن إسرائيل، لا تستطيع فرض خياراتها على الحركة.

وقال هنية في بيان إن حماس “لن توافق على أي اتفاق لا يحقق الأمن للشعب الفلسطيني أولا وقبل كل شيء”.

وأضاف ردًّا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في مخيم النصيرات “إذا كان الاحتلال يعتقد أنه يستطيع أن يفرض علينا خياراته بالقوة فهو واهم.. العدو يواصل المجازر بحق الشعب الفلسطيني والأطفال والنساء التي تجري فصولها في النصيرات ودير البلح”.

واستشهد عشرات الفلسطينيين، اليوم السبت، وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية عنيفة وغير مسبوقة استهدفت مخيم النصيرات ومناطق شرقي دير البلح ومخيمي البريج والمغازي، بالتزامن مع توغل مفاجئ للآليات شرقي وشمال غربي النصيرات.

“العالم عاجز عن وضع حد لحرب الإبادة”

وقال هنية، إن العالم صنّف الاحتلال بأنه يقتل الأطفال لكنه عاجز عن وضع حد لحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بغزة.

وشدد على أن الحركة، لن توافق على أي اتفاق لا يحقق الأمن لشعبنا أولا وقبل كل شيء، وقال “الاحتلال فشل عسكريا وسقط سياسيا وهو ساقط أخلاقيا وعلى العالم أن يتحرك”.

وأكد هنية أن الشعب الفلسطيني في غزة لن يستسلم، وقال “المقاومة ستواصل الدفاع عن حقوقها في وجه هذا العدو المجرم”.

وقال “على كافة شعوب الأمة وأحرار العالم أن ينتفضوا في وجه هذه المجازر الوحشية وارتقاء العشرات من الشهداء المدنيين”.

مجزرة جديدة

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، باستشهاد عشرات الفلسطينيين في مجزرة جديدة، وقال إن سلاح الجو لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف محاور النصيرات الغربية والشرقية، مع ضرب عدد من المناطق الحيوية في النصيرات.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية ظهر اليوم السبت، إن الاحتلال ارتكب مجزرة وحشية في وسط النصيرات؛ مما أوقع عشرات الشهداء والجرحى.

وذكر مراسل الجزيرة مباشر أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل دخانية على طول شارع البحر غربي النصيرات وسط قطاع غزة، خلال عمليتها العسكرية، وتقدمت الآليات تحت نيران سلاح الجو وسلاح المدفعية.