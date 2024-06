استغاثات لتوفير مولدات كهربائية لمستشفيات غزة

أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، نداء استغاثة عاجلًا للمجتمع الدولي ومؤسساته الدولية والإغاثية لتوفير مولدات كهربائية لمستشفيات قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة بغزة “نعتمد منذ 9 أشهر على المولدات الكهربائية لإمداد المستشفيات بالطاقة الكهربائية اللازمة على مدار الساعة بعد تدمير محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة”.

وأشارت إلى أن عددًا من المولدات الكهربائية في المستشفيات أُصيب بأعطال فنية كبيرة يصعب إصلاحها، وأن عددًا آخر دمّرته قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وحذرت الوزارة من توقف المولدات وقالت “نتوقع توقف المولدات الكهربائية في المستشفيات والمراكز الصحية المتبقية ومستودعات الأدوية نتيجة منع دخول قطع الغيار اللازمة لصيانتها”.

وأكدت أن توقف المولدات الكهربائية يعني الموت المحقق للمرضى والمصابين وانتهاء الخدمة الصحية بالكامل في قطاع غزة.

وقالت الوزارة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت تدمير المولدات الكهربائية في مجمع الشفاء ومجمع ناصر والمستشفى الإندونيسي ومستشفى كمال عدوان شمال غزة بهدف إخراجها عن الخدمة.

وحذرت من أن مستشفى شهداء الأقصى يعمل بمولد واحد بعد تعطل أحد المولدين الرئيسين؛ مما ينذر بحدوث كارثة إنسانية.

وكشفت الوزارة عن استمرار اتصالاتها مع المؤسسات الدولية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل توريد مولدات جديدة وقطع غيار منذ بداية العدوان ولكن دون جدوى بسبب تعنت الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبها، حذرت الأمم المتحدة من تدهور أوضاع المستشفيات في قطاع غزة، وقال مسؤول إن الوضع في غزة يزداد سوءا ولم تعد هناك مستشفيات عاملة في رفح.

وأفاد رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، أندريا دي دومينيكو في مؤتمر صحفي، أن هناك جهودا كبيرة لإعادة إنشاء مستشفى في المنطقة الوسطى من غزة، لكن لم تعد هناك مستشفيات عاملة في رفح، باستثناء المستشفيات الميدانية.

Despite immense challenges and sacrifices, local humanitarian actors remain committed to delivering aid in #Gaza.

The international community not only needs to listen, but to act immediately, to stop this war.

🔉 Hear from Amjad Shawa, head of NGO network PNGO pic.twitter.com/KsvElcwC5z

— UN Humanitarian (@UNOCHA) June 7, 2024