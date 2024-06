الجيش السوداني: كبدنا الدعم السريع خسائر في العتاد والأرواح بمدينة الفاشر

تجددت المعارك صباح اليوم الأحد بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع في محاور عدة بالعاصمة الخرطوم والفاشر غربي البلاد.

وقال شهود عيان للجزيرة مباشر إن أصوات انفجارات قوية سمعت مع تصاعد لأعمدة الدخان بمحيط سلاح الإشارة التابع للجيش بالخرطوم بحري شمالي العاصمة، وذلك إثر اشتباكات عنيفة بين الطرفين بمحيط القاعدة العسكرية.

إلى ذلك أوضحت مصادر محلية للجزيرة مباشر، أن مقاتلات حربية تابعة للجيش أغارت اليوم على مواقع للدعم السريع شرقي مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي السودان.

وقال الجيش السوداني إن قواته والقوة المشتركة للحركات المسلحة المتحالفة معه، دحرتا حشوداً لقوات الدعم السريع، وكبدتاها خسائر في الأرواح والعتاد والأسلحة والمركبات، في المدينة ذاتها.

وأعلن الجيش السوداني استيلاءه على عربات قتالية تخص قوات الدعم السريع، وبسطه السيطرة على عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها تلك القوات، وتستخدمها لقصف مخيمات النازحين ومنازل المواطنين والمؤسسات الصحية بالمدينة بحسب الجيش.

⭕ القوات المسلحة والقوات المشتركة من حركات سلام جوبا تدحر مليشيا الدعم السريع الإرها_بية المملوكة لأسرة دقلو أخوان وتكبدهم خسائر كبيرة في العتاد والأرواح وتستلم مركبات قتا_لية – الفاشر – ٨ يونيو ٢٠٢٤م.#فيديو

⭕ The armed forces and joint forces from the Juba Peace Movements… pic.twitter.com/MXSepZ1KYG

