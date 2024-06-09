الجيش السوداني: كبدنا الدعم السريع خسائر في العتاد والأرواح بمدينة الفاشر

تجددت المعارك صباح اليوم الأحد بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع في محاور عدة بالعاصمة الخرطوم والفاشر غربي البلاد.

وقال شهود عيان للجزيرة مباشر إن أصوات انفجارات قوية سمعت مع تصاعد لأعمدة الدخان بمحيط سلاح الإشارة التابع للجيش بالخرطوم بحري شمالي العاصمة، وذلك إثر اشتباكات عنيفة بين الطرفين بمحيط القاعدة العسكرية.

إلى ذلك أوضحت مصادر محلية للجزيرة مباشر، أن مقاتلات حربية تابعة للجيش أغارت اليوم على مواقع للدعم السريع شرقي مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي السودان.

وقال الجيش السوداني إن قواته والقوة المشتركة للحركات المسلحة المتحالفة معه، دحرتا حشوداً لقوات الدعم السريع، وكبدتاها خسائر في الأرواح والعتاد والأسلحة والمركبات، في المدينة ذاتها.

وأعلن الجيش السوداني استيلاءه على عربات قتالية تخص قوات الدعم السريع، وبسطه السيطرة على عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها تلك القوات، وتستخدمها لقصف مخيمات النازحين ومنازل المواطنين والمؤسسات الصحية بالمدينة بحسب الجيش.

⭕ القوات المسلحة والقوات المشتركة من حركات سلام جوبا تدحر مليشيا الدعم السريع الإرها_بية المملوكة لأسرة دقلو أخوان وتكبدهم خسائر كبيرة في العتاد والأرواح وتستلم مركبات قتا_لية – الفاشر – ٨ يونيو ٢٠٢٤م.#فيديو ⭕ The armed forces and joint forces from the Juba Peace Movements… pic.twitter.com/MXSepZ1KYG — القوات المسلحة السودانية (@SudaneseAF) June 9, 2024

من جانبه قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي إن مجموعة سماها بـ”المليشيا” في إشارة إلى قوات الدعم السريع، تسللت إلى المستشفى الجنوبي وهو المشفى الوحيد بالفاشر وأصابت المدير العام، مشيرا إلى إحصاء عدد يومي من القتلى نتيجة القصف المتواصل من قبل قوات الدعم السريع على المدينة المكتظة بالسكان والنازحين.

ومنذ 10 مايو/أيار الماضي، تشهد الفاشر اشتباكات متكررة تسببت في مقتل العشرات ونزوح الآلاف، على الرغم من التحذيرات الدولية من أن المدينة تواجه كارثة إنسانية.

وخلفت الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل/ نيسان 2023، نحو 15 ألف قتيل وحوالي 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.