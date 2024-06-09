“الدعم السريع” تتهم الجيش السوداني بقتل العشرات في قصف سوق قندهار غربي أم درمان (فيديو)

اتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني باستهداف سوق “قندهار” غربي مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم ما أدى إلى مقتل 50 مدنيًا، أغلبهم من النساء.

وقالت “الدعم السريع” في بيان، مساء الأحد، إن طيران الجيش السوداني “قصف بالبراميل المتفجرة اليوم، سوق (قندهار) للمواشي متسببًا في مقتل أكثر من 50 مواطنًا وجرح العشرات معظمهم من النساء بائعات الأطعمة”.

وأضافت أن طيران الجيش قصف أيضًا اليوم محلية الكومة في ولاية شمال دارفور غربي السودان مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين بينهم أطفال ونساء وتدمير عدد من المنازل، بحسب البيان.

يأتي هذا بعد أيام قليلة من اتهام الخارجية السودانية لقوات الدعم السريع بقتل 180 مدنيًا في مجرزة قرية ود النورة بولاية الجزيرة، بينما قالت الأخيرة إنها هاجمت 3 معسكرات تضم عناصر من الجيش والمخابرات ومتطوعين.

واصلت مليشيا البرهان وفلول النظام البائد الإرها*بية، سلسلة هجماتهم الانتقامية وجرائمهم بحق المدنيين الأبرياء؛ ونفذّ طيران مليشيا البرهان اليوم الأحد 9 يونيو 2024، غارات انتقامية استهدفت محلية الكومة في شمال دارفور. وأسفر القصف الجوي، عن مق*تل وإصابة عدد من المدنيين بينهم أطفال… — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) June 9, 2024

وتسبب الهجوم بموجة تنديد واسعة من منظمات سودانية وأممية، ومطالبات بإجراء تحقيق فوري في ملابسات الحادث، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

ومنذ منتصف إبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) حربًا خلّفت نحو 15 ألف قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.