القسام تنشر “فيديو” لاستهداف جنود الاحتلال وآلياته جنوبي رفح (شاهد)

بثّت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة “حماس”، مساء الأحد، مقطع “فيديو” يظهر مشاهد قالت إنها لاستهداف جنود إسرائيليين وآليات عسكرية في مخيم يبنا جنوبي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي مقطع “فيديو” نشرته الكتائب عبر منصة “تلغرام”، يظهر مقاتلو “القسام” وهم يطلقون قذائف تجاه آليات وجنود إسرائيليين في رفح.

كما أشارت “القسام” في بيان آخر، إلى تمكنها “من دك قوات العدو المتمركزة جنوب حي تل السلطان في رفح بقذائف الهاون ومحيط المستشفى الكويتي”.

وأضافت: “استهدفنا طائرة مروحية من نوع أباتشي بصاروخ سام 7 في سماء بحر رفح (البحر الأبيض المتوسط)”.

وتابعت، أن مقاتليها “تمكنوا من قنص جندي صهيوني في منطقة تل زعرب غربي رفح”.

ووفقًا للمعطيات المعلنة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن 647 جنديًا وضابطًا قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول بينهم 295 بالمعارك البرية في قطاع غزة.