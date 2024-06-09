بدعوى “تهديدها لأمن الدولة”.. الاحتلال يمدد إغلاق الجزيرة 45 يوما

أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، اليوم الأحد، تمديد إغلاق قناة الجزيرة 45 يوما، بزعم أنها تعرّض حياة جنود الاحتلال للخطر.

وقال كرعي في منشور بحسابه على منصة إكس “وقّعت الآن على تمديد منع بث قناة الجزيرة في إسرائيل، وقد اتخذت الحكومة هذا القرار بالإجماع، بناء على آراء محدثة من جميع المصادر الأمنية، تنص بشكل لا لبس فيه على أن بث القناة يشكل تهديدا حقيقيا لأمن الدولة”.

وبينما لم يذكر الوزير الإسرائيلي فترة التمديد، قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) إن كرعي قرر تمديد إغلاق قناة الجزيرة لمدة 45 يوما. وأشار في منشوره إلى أنه على قناعة بأن أوامر الإغلاق سيجري تمديدها مستقبلا أيضا.

وأضاف كرعي “أشكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء الحكومة على الموافقة على تمديد الأوامر، والالتزام بالعمل بكل الطرق من أجل سلامة جنودنا ومواطنينا”.

*לא נאפשר לערוץ הטרור אלג׳זירה לשדר בישראל ולסכן את לוחמינו*.

חתמתי כעת על הארכת הצווים האוסרים על שידורי ערוץ אלג׳זירה בישראל. החלטה זו התקבלה פה אחד על ידי הממשלה, בהתבסס על חוות דעת מעודכנות מכל גורמי הבטחון, הקובעות באופן חד משמעי כי שידורי הערוץ מהווים פגיעה ממשית בבטחון… pic.twitter.com/QYssOld9pQ — 🇮🇱שלמה קרעי – Shlomo Karhi (@shlomo_karhi) June 9, 2024

من جانبها، أكدت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن صلاحية الأوامر الأصلية لإغلاق قناة الجزيرة، انتهت اليوم الأحد، بعد أن قامت محكمة بتقصيرها لمدة عشرة أيام.

والأربعاء، قلّصت المحكمة المركزية في تل أبيب مدة إغلاق مكاتب الجزيرة ومنعها من البث من إسرائيل، من 45 إلى 35 يوما، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إذ كان من المفترَض أن ينتهي قرار المنع اليوم الأحد.

وفي الخامس من مايو/أيار الماضي، قررت الحكومة الإسرائيلية وقف بث “الجزيرة” بالعربية والإنجليزية وإغلاق مكاتبها في إسرائيل، والاستيلاء على أجهزة تستخدمها لبث المحتوى، وتقييد الوصول إلى موقعها الإلكتروني. وحسب القرار، فإنه يسري لـ45 يوما، ما لم يقرر وزير الاتصالات تمديده.

ووصفت شبكة الجزيرة قرار إغلاق مكاتبها في إسرائيل بأنها خطوة ممعنة في التضليل والافتراء، في حين أدانت دول ومؤسسات إقليمية ودولية القرار بوصفه هجوما على حرية الإعلام.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا على قطاع غزة، خلفت أكثر من 120 ألف شهيد ومصاب معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.