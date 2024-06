برنامج الغذاء العالمي: اليأس يدفع السودانيين إلى أكل العشب وأوراق الشجر

لفت برنامج الأغذية العالمي مجددا، إلى الأزمة الإنسانية الحادة التي تعصف بالسودان، جراء الاقتتال الدائر فيه بين قوات الجيش والدعم السريع منذ أكثر من عام.

وفي منشور على منصة إكس قال برنامج الغذاء العالمي إن اليأس يدفع السودانيين إلى أكل العشب وأوراق الشجر البرية، مضيفا إن سوء التغذية بين الأطفال وصل إلى مستويات مثيرة للقلق.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في منشوره، أنه يقوم بشكل عاجل بتوسيع مساعداته الغذائية الطارئة، ويعمل على مدار الساعة لتحريك الإمدادات في جميع أنحاء البلاد.

🔴 Desperation is driving people in #Sudan to eat grass and wild leaves. Malnutrition among children has reached alarming levels.

🔴 WFP is urgently expanding its emergency food and nutrition assistance and working around the clock to get food supplies moving across the country. pic.twitter.com/wbYVc4g7K6

