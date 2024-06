شبح المجاعة.. 90% من أطفال غزة يعانون فقرا غذائيا حادا و50 طفلا أصيبوا بسوء التغذية خلال أسبوع

أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم الأحد، أن 50 طفلًا يعانون من المجاعة وسوء التغذية ومضاعفاتها، شمال قطاع غزة.

وقال مدير مستشفى كمال عدوان، حسام أبو صفية في بيان: “تم إحصاء نحو 50 طفلًا فلسطينيًا يعانون سوء التغذية خلال أسبوع واحد فقط”، منوهًا إلى أن شبح المجاعة يخيم على غزة، كاشفًا عن تسجيل علامات سوء التغذية على بعض الأطفال.

وأضاف مدير مستشفى كمال عدوان أن “المنظومة الصحية في غزة هي هدف للاحتلال الإسرائيلي، لكننا نحاول استئناف الخدمات الطبية بالحد الأدنى، في ظل نقص الوقود، والوضع الكارثي في القطاع”.

من جانبه، أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن وقف تسليم الوقود عبر معبر رفح من مصر، المغلق بأوامر إسرائيلية، كانت له تداعيات سلبية متعددة، على الشاحنات والمستشفيات، وشبكات الصرف الصحي، وعمليات تحلية المياه والمخابز، في وقت تشهد فيه الأوضاع الصحية تدهورًا خطيرًا، بسبب تشديد الحصار على القطاع.

وأشارت “أوتشا” في تصريحات نقلها موقع الأمم المتحدة أنه في ظل الوضع الحالي، لا تزال قوافل المساعدات بحاجة إلى اجتياز الأعمال العدائية النشطة، والطرق التي بالكاد تعد صالحة، والذخائر غير المنفجرة، والتأخيرات المتكررة.

Children in #Gaza continue to suffer unimaginably from this war.@UNICEF reports 9 out of 10 children in #GazaStrip are experiencing severe food poverty, with @Oxfam reporting that many spend entire days without food.

No child should face such horrific conditions: #CeasefireNow pic.twitter.com/cOAqoOMMjP

— UNRWA (@UNRWA) June 9, 2024