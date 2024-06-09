“ولكنَّ الله رمى”.. سرايا القدس تبث مشاهد استهدافها قوات الاحتلال في تل الهوى بغزة (شاهد)

عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، صورا لعملية استهداف قوات الاحتلال جنوب شرقي تل الهوى في مدينة غزة.

وأظهرت الصور مشاهد من عملية مركّبة لمقاتلي سرايا القدس، قام بها سلاح المدفعية والقنص في محور التقدم، حيث رُصد تجمُّع قوة إسرائيلية راجلة لينهال عليها قناصة المقاومة بالأسلحة وتركهم قتلى وجرحى.

ثم أظهرت الصور تحرك عدد من آليات الاحتلال من أجل الدعم والإسناد لتنهال عليها كتائب المقاومة بسيل من قذائف الهاون، بينما أخذ أحد مقاتليها يردد قوله تعالى {وما رميتَ إذ رميتَ ولكنَّ اللهَ رمى}.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي خلفت أكثر من 120 ألف شهيد ومصاب، رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما تتجاهل إسرائيل قرارا من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.