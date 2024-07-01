“برج المراقبة”.. دولة تنشئ وزارة لمواجهة شيخوخة السكان وأزمة انخفاض المواليد

قال مسؤولون اليوم الاثنين إن كوريا الجنوبية ستنشئ وزارة جديدة للسكان، في محاولة لمعالجة أزمة انخفاض معدلات المواليد وتسارع شيخوخة السكان، التي أصبحت من أصعب التحديات التي تواجهها البلاد.

وكشفت الحكومة عن الخطة، عقب اجتماعات رفيعة المستوى مع الحزب الحاكم، قائلة إنه سيتم اقتراح قانون منقح للتنظيم الحكومي خلال شهر يوليو/تموز لإطلاق تلك الوزارة.

بمثابة برج المراقبة

وبمجرد إنشائها، ستركز الوزارة الجديدة على الاستراتيجية والتخطيط للقضايا الديموغرافية، مثل انخفاض معدلات المواليد وشيخوخة السكان والقوى العاملة والهجرة، وستكون بمثابة برج المراقبة لهذه القضايا.

ميزانية لمكافحة انخفاض المواليد

وستكون الوزارة مسؤولة أيضًا عن وضع السياسات السكانية والاستراتيجيات المتوسطة والطويلة المدى، وستتولى المهام التي تديرها حاليا وزارتا الصحة والمالية.

كما ستكون الوزارة مسؤولة أيضًا عن تخصيص وتنسيق ميزانيات مكافحة انخفاض معدلات المواليد لدى مختلف الوزارات الأخرى، وفقا للمسؤولين.

ومن ناحية أخرى، سيشغل من يتولى الوزارة الجديدة منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاجتماعية، وهو أحد نائبي رئيس الوزراء، ويشغله حاليا وزير التعليم.

وقال المسؤولون إن الوزارة تعتزم بمجرد إطلاقها تعزيز الحملات العامة والترويج لمعالجة التحديات الديموغرافية، وإجراء البحوث والتحليلات على البيانات الديموغرافية.