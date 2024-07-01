في سابقة تاريخية.. سجن كراتشي المركزي يقيم حفل تخرج للطلاب المعتقلين (فيديو)

في سابقة لم تعهدها باكستان، نظم سجن كراتشي المركزي خلال عطلة الأسبوع الماضي أول حفل تخرج للطلاب المعتقلين الذين شاركوا في دورات في الحاسوب واللغات.

ووفقًا لمنظمة “كراتشي في الخدمة”، ارتدى الطلبة الذين ناهز عددهم 248 زي التخرج ووُزّعت عليهم شهادات و25 ألف روبية وهدايا، وذلك بحضور كبير مفتشي السجن عبد الكريم عباسي ومدير خدمات المجتمع قاضي سيد صدر الدين ووزير السجون علي حسن زرداري.

دورات للسجناء

وتحدث زرداي عن تنظيم دورات لغة للسجناء، وقال “علينا أن نخدم السجناء حتى يتمكنوا من الانخراط في المجتمع وكسب عمل شريف”.

سجون مكتظة

يذكر أن سجن كراتشي المركزي هو سجن أقامه البريطانيون في المدينة الساحلية بجنوب شرق باكستان عام 1899، وهو مكتظ بالنزلاء مثل كثير من السجون في باكستان، إذ يقضي فيه العقوبة نحو 6000 نزيل في مساحة مخصصة لاستيعاب 2400 فقط.

وتقول منظمة العفو الدولية إن نسبة الإشغال في سجون باكستان البالغ عددها 91 سجنًا تبلغ أكثر من 100% وتفتقر إلى التهوية الجيدة والأسرّة الكافية والأدوية اللازمة والمياه الآمنة وأماكن الاستحمام المناسبة؛ مما جعل السجناء عرضة للأمراض المعدية.