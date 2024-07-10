لامين جمال.. فتى إسبانيا الذهبي الذي صنع التاريخ في بطولة يورو 2024

ظهرت موهبة لامين جمال، نجم الفريق الإسباني، حين كان عمره أربع سنوات فقط، حين بدأ يمارس هوايته في لعب كرة القدم في نادي “لاتوريتا” المحلي في مقاطعة “روكا فوندا” الصغيرة في برشلونة، التي ولد فيها لأب من المغرب وأم من غينيا الاستوائية.

وسرعان ما لفتت موهبته أنظار المدربين في أكاديمية نادي برشلونة الشهيرة لكرة القدم، فقرروا ضمه إليها وعمره 7 سنوات لاغير.

لم يستغرق الأمر وقتا طويلا لكي يثبت لامين موهبته لمديري أكاديمية برشلونة، إذ تمكن في العام الثاني من لعبه مع الفريق من تسجيل 56 هدفا في 30 مباراة.

وقرر مدرب برشلونة السابق، تشافي هيرنانديز، ضم لامين جمال إلى الفريق الاول للنادي حين كان عمره 15 عاما فقط، وطلب منه المشاركة مع تدريبات الفريق، ثم وقع نادي برشلونة عقدا مع جمال لينضم إلى صفوفه بشكل رسمي.

أصغر لاعب في تاريخ “لاليجا”

واقتنع تشافي بموهبة لامين، فقرر أن يبدأ اللعب مع الفريق الأول لبرشلونة وعمره 15 عاما و290 يوما ليصبح أصغر لاعب يشارك في الدوري الأسباني “لاليجا” في تاريخه.

وبعدها أصبح لامين جمال أصغر لاعب يشارك في دوري أبطال أوروبا، إذ شارك مع فريقه برشلونة في مباريات البطولة، وأصغر من هز الشباك فيها.

وسارع الفريق القومي الإسباني بضم لامين جمال إليه قبل أن يبلغ 16 عاما من العمر، خشية أن يلعب لفريق المغرب أو غينيا الاستوائية، إذ يحمل جنسية البلدين من خلال والده ووالدته.

حتى لا تكرر إسبانيا تجربة حكيمي

ويبدو أن تجربة أشرف حكيمي كانت ماثلة أمام أعين المسؤولين الأسبان، عندما سارعوا بضم لامين جمال في سن صغيرة للفريق الإسباني، إذ أن حكيمي يحمل أيضا الجنسيتين الإسبانية والمغربية، وبدأ لعب كرة القدم في اكاديمية ريال مدريد، لكنه اختار اللعب لفريق المغرب.

وتمكن فريق المغرب من الفوز على إسبانيا في كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، وصعد للدور قبل النهائي، وتألق حكيمي ومعه كوكبة من نجوم المغرب في هذه البطولة.

وأثار فوز المغرب على إسبانيا حينها تعليقات كثيرة في الصحف الإسبانية عن دور لاعبين يحملون جنسية إسبانيا في هزيمتها.

البداية مع الفريق الإسباني

ومن الواضح أن قرار اتحاد الكرة الإسباني المسارعة بضم لامين جمال كان صائبا، إذ لفت الأنظار إليه قبل نحو عام خلال بطولة أوروبا تحت 17 عاما.

حينها تمكن جمال، الذي كان عمره 15 عاما، من قيادة إسبانيا للفوز في الدور ربع النهائي بنتيجة 3-0 أمام إيرلندا، حيث سجل هدفا وشارك في صناعة آخر.

وعلى الرغم من أن فريق إسبانيا تحت 17 عاما لم يفز بالبطولة، بعد أن خسر أمام فرنسا في الدور قبل النهائي، إلا أنه اكتشف القدرات الكبيرة التي يمتع بها لامين جمال، والتي مكنته من الفوز بلقب هداف البطولة بالاشتراك مع لاعب آخر سجل نفس العدد من الأهداف.

وسرعان ما قرر لويس دي لا فوينتي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، ضم لامين جمال إلى صفوف فريقه ليشارك في بطولة أوروبا في ألمانيا وعمره 16 عاما فقط.

ولم يخيب جمال توقعات مدربه، إذ تألق في مباراة فريقه أمام فرنسا الثلاثاء، وسجل هدفا رائعا بعد أن تلاعب بالدفاع الفرنسي، ليصبح أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ البطولة الأوروبية، ثم أضاف زميله داني أولمو هدفا آخر، لتصعد إسبانيا إلى المباراة النهائية.

ووصف دي لافونتي أداء جمال بقوله “رأينا لمسة عبقرية من لاعب عظيم، نعرفه جميعا وعلينا أن نرعاه في مسيرته إلى الأمام”.

يذكر أن لامين جمال سوف يحتفل ببلوغه من العمر17 عاما يوم السبت 13 يوليو/تموز، قبل يوم واحد من مباراة فريقه في نهائي بطولة أوربا يورو 2024.