أردوغان: مجزرة سربرنيتسا تتكرر في غزة وقادة الاحتلال سيُحاسبون كما حدث في البوسنة (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مجزرة سربرنيتسا تتكرر اليوم في غزة، داعيا إلى محاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم.

وأضاف أردوغان، اليوم الخميس، في رسالة مصورة في الذكرى الـ29 للمجزرة التي استُهدف فيها مسلمو البوسنة وقُتل منهم نحو 8300 مسلم بأيدي صرب البوسنة، أن الشعب الفلسطيني يتعرض اليوم في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة لـ”وحشية مماثلة” لتلك التي شهدتها سربرنيتسا قبل 29 عاما.

وقال أردوغان إن المؤسسات والمنظمات الدولية “تكتفي بمشاهدة مقتل حوالي 40 ألف إنسان بريء بينهم 16 ألف طفل في قطاع غزة تماما كما فعلت قبل 29 عاما في سربرنيتسا”.

وشدد على أن قادة جيش الاحتلال المسؤولين عن الوحشية في غزة سوف يحاسبون عاجلًا أم آجلًا أمام مؤسسات القانون الدولي تمامًا كما حدث في سربرنيتسا بالبوسنة.