حميدتي يقيل مستشاره السياسي يوسف عزت

أصدر قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قراراً أنهى بموجبه تكليف يوسف إبراهيم عزت، من مهام المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع، اعتبارًا من يوم أمس الأربعاء 10 يوليو/ تموز.

وأشارت قوات الدعم السريع في نص القرار، إلى أن حميدتي وجّه الجهات ذات الصلة “باتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرار الذي يأتي في إطار الترتيبات الداخلية الروتينية”.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوات الدعم السريع

بيان مهم أصدر السيد قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو اليوم قراراً أنهى بموجبه تكليف الاستاذ يوسف ابراهيم عزة إسماعيل من مهام المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع وذلك اعتباراً من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 10… — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) July 10, 2024

وبعد وقت وجيز من قرار إقالته من قبل قائد قوات الدعم السريع، قال يوسف عزت إنه طلب من حميدتي إعفاءه بعد الترتيبات الداخلية الجديدة التي نقلت مهامه للقائد الثاني عبد الرحيم دقلو.

وقال عزت، في منشور بمنصة أكس، إن قرار إعفائه من المنصب جاء بطلب منه نسبة للترتيبات الداخلية التي اتخذتها قيادة الدعم السريع.

اشكر السيد قائد قوات الدعم السريع لقبول اعفائي من مسؤولية المستشار السياسي وذلك نسبة للترتيبات الداخلية المشاعر البيها والتي اتخذتها قيادة الدعم السريع وهي لا تتوافق واسباب قبولي بالعمل مع قائد قوات الدعم السريع ونائب رئيس مجلس السيادة في العام 2021 بطلب منه.

وقد بذلت خلال… — Yousif .I. Izzat (@yousifizz) July 10, 2024

وأشار إلى أنه في إبريل/نيسان الماضي “هيكلت قوات الدعم السريع العمل المدني والسياسي ونقلت مسؤولية إدارته لقائد ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو تحت مسمى مجلس التنسيق المدني لقوات الدعم السريع”.

وأضاف “لا التجربة ولا القناعات تتيح لي بالعمل تحت قيادة عبد الرحيم دقلو لأن العمل السياسي كان مرتبطا بحميدتي كنائب لرئيس مجلس السيادة”.

عمل عزت مستشارًا سياسيًا لحميدتي منذ بداية عام 2021، حيث كان الأخير وقتها نائب رئيس مجلس السيادة وصار عزت المتحدث الأول باسم الدعم السريع عقب اندلاع القتال مع الجيش السوداني منتصف إبريل 2023.

وفي إبريل الماضي، نظمت قوات الدعم السريع ورشة في أوغندا لهيكلة العمل المدني والسياسي، تقرر فيها تولي القائد الثاني للدعم السريع عبد الرحيم دقلو مهام مجلس التنسيق المدني للقواتت.

وقال عزت في هذا الصدد “بما أنني شخص مدني وأعمل من موقع لا أخضع فيه للأوامر العسكرية أو جزء من هياكل قوات الدعم السريع ولأسباب أخرى سيأتي ذكرها مستقبلاً، طلبت إعفائي لأن تكليفي مرتبط بعلاقة شخصية قبل أن تكون أسرية ربطتني بالأخ محمد حمدان دقلو، منذ أزمنة الطفولة”.

ويشهد السودان منذ منتصف إبريل العام الماضي 2023 قتالا بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، لم تفلح وساطات عديدة من وقفها وسط الأوضاع الصعبة للمدنيين.