شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة البردويل بالنصيرات وسط غزة (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر بسقوط شهداء وجرحى في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مزل عائلة البردويل بمخيم النصيرات، اليوم الخميس، وسط قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن طائرة حربية إسرائيلية شنت غارة على منزل عائلة البردويل في النصيرات؛ مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

وذكر الشهود أن القصف أدى إلى تدمير المنزل وتسبب في أضرار جسيمة بالمنازل المجاورة.

كما أشاروا إلى نقل الشهداء والمصابين إلى مستشفى العودة ومستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشنّ إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلّفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.