يطلّ على حائط البراق.. عائلة فلسطينية تستعيد منزلها بعد أن اقتحمه مستوطنون (فيديو)

تمكنت عائلة الخالدي الفلسطينية من استعادة منزلها بالقدس المحتلة بعد أيام من اقتحام المستوطنين للمنزل القريب من باب السلسلة، وذلك بعد إثبات أوراق الملكية لمحكمة الصلح الإسرائيلية في القدس.

وقال خليل الخالدي، المسؤول عن وقف عائلة الخالدي للجزيرة مباشر، إن المنزل هو “وقف للعائلة وينتقل من جيل إلى جيل ولا يستطيع أي شخص بيعه أو التصرف به”.

وأضاف “منذ استلامنا الوقف عام 2012، ونحن نحافظ عليه ونقوم منذ ذلك الوقت بتحضير جميع الأوراق اللازمة لنبقى جاهزين لأي حدث طارئ أو اعتداء على الوقف الخاص بنا”.

وأفاد خليل أن البيت تابع للوقف وخالٍ من السكان منذ عدة أشهر بعد وفاة مالكته ابنة عم خليل، هيفاء الخالدي، ويحتاج إلى ترميم كامل.

شكوى ضد المستوطنين

وفي يوم الخميس 27 يونيو/حزيران الماضي، اقتحمت مجموعة من المستوطنين المنزل للاستيلاء عليه، وعن ذلك قال خليل “توجهت أنا والمحامية إلى مركز الشرطة قرب باب الخليل لتقديم شكوى ضد المستوطنين”.

وقال إنه تم “الاتفاق مع الشرطة على عدم دخول المنزل من قبل أي شخص سواء من العائلة أو المستوطنين حتى إثبات جميع الأوراق اللازمة”.

وأكد خليل أن الأمور لم تسر مثلما كان مقررا لها، لذلك اتجه إلى المحكمة لرفع دعوى بإخلاء المستوطنين للمنزل بشكل كامل، وبالفعل أُصدر حكم بعدم دخول أي أحد إلى المنزل مع بقاء مفاتيحه مع عائلة الخالدي.

مستوطنون إسرائيليون يستولون على منزل لعائلة الخالدي في البلدة القديمة بـ #القدس المحتلة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/kncGizw535 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 27, 2024

وفي الجلسة الثانية أُصدر حكم بالسماح لعائلة الخالدي بالبقاء في المنزل بعد غياب المستوطنين عن جلسة المحكمة، لكنهم قدموا استئنافًا للمحكمة في محاولة أخيرة للاستيلاء على المنزل.

وقال خليل إنه تم تحديد جلسة محاكمة أخرى للنظر في القضية، مشيرا إلى أن موقف عائلة الخالدي ثابت وأكد “نحن نملك كل أوراق الملكية لهذا المنزل وسنقوم بتقديمها للمحكمة”.

موقع المنزل قرب باب السلسلة

وعن أهمية المنزل والخطط المستقبلية له، قال خليل، إن البيت يتمتع بموقع ممتاز وحساس جدًّا فهو يبعد أمتارًا قليلة عن باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، إضافة إلى أن شبابيك المنزل تطل على حائط البراق.

وقال “حاليًّا سنقوم بإعادة إعمار وترميم المنزل وسنقوم بتحويله إلى متحف ونضع فيه تاريخ العائلة وتاريخ باب السلسلة”.

وأوضح خليل الخالدي، المسؤول عن وقف عائلة الخالدي، أن الأمر يحتاج أيضًا لدعم مالي من أصحاب أهل الخير فهو وقف إسلامي خالص لجميع المسلمين”.