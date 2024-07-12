إسبانيا.. الطريق الصعب لبلوغ نهائي يورو 2024

قال داني أولمو لاعب وسط إسبانيا اليوم الجمعة إن فريقه استمتع بالمشوار الصعب الذي واجهه للوصول إلى نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بعدما تصدر مجموعة نارية، وأطاح بألمانيا وفرنسا، ويتحلى بالحماس قبل مواجهة إنجلترا.

وتقام المباراة النهائية لكأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) بين فريقي إسبانيا وإنجلترا الأحد 14 يوليو/تموز 2024، على الملعب الأولمبي في برلين في الساعة الثامنة مساء بتوقيت غرينتش.

وشارك أولمو، الذي كان على مقاعد البدلاء، في مباراة فريقه أمام ألمانيا ليسجل هدفا ويقدم تمريرة حاسمة ساعدت إسبانيا في التغلب على صاحب الأرض في دور الثمانية، وسجل هدف الفوز على فرنسا بعدما تأخر فريقه في البداية.

ونقلت وكالة رويترز عن أولمو (26 عاما) قوله إن “الطريق الصعب لبلوغ النهائي كان الدافع المثالي لمجموعة من اللاعبين تتحلى بالتنافسية”.

وأضاف أولمو في مؤتمر صحفي “كان علينا أن نسير في الطريق الصعب، ويجب أن نكون فخورين بالطريقة التي وصلنا بها إلى هنا. أسلوب اللعب الذي نتبعه هو ما أوصلنا إلى هنا”.

حلم الفوز بالبطولة بعد 12 عاما

وقال أولمو “نشعر بأننا في حالة جيدة جدا وفي كامل الجاهزية وأفضل حالاتنا بدنيا وذهنيا. نعلم أن لدينا فرصة فريدة يوم الأحد. لدينا دوافع كبيرة للمباراة المقبلة”.

وتابع قائلا “كل ما نفكر فيه الآن هو النهائي. 90 دقيقة تفصلنا عن المجد والفوز ببطولة أوروبا بعد 12 عاما”، وذلك في إشارة إلى الفوز الأخير لإسبانيا بالبطولة عام 2012.

وأضاف أولمو “دوافعنا في عنان السماء، لا أطيق الانتظار”.

وأقر أولمو بأن طريق إنجلترا للنهائي كان صعبا أيضا وأن المنافس أظهر روحا تنافسية طوال البطولة تستحق الاحترام.

ومع ذلك، لا يعتقد أولمو أن إسبانيا بحاجة إلى تغيير أسلوبها الهجومي في مباراة الأحد.

وتسآل أولمو “إذا كانت طريقة اللعب ناجحة فلماذا التغيير؟ نلعب بطريقة فريدة وبشخصية. هذا هو ما نحن عليه كفريق. يمكننا دائما القيام بأشياء جديدة والتحسن كما يقول المدرب. لكن الفكرة ستكون هي نفسها”.

وأضاف “إنجلترا فريق أظهر أنه لا يستسلم أبدا. لكننا عانينا أيضا. فزنا على ألمانيا في الأشواط الإضافية، والأمر لم يكن سهلا أمام فرنسا.

وعن خسارة إسبانيا في البطولة السابقة قال “صحيح أننا لعبنا بشكل جيد، لكننا خسرنا مباراة قبل النهائي لبطولة أوروبا قبل أربع سنوات. اختبرنا هذه التجربة السيئة وتعلمنا كيفية التحسن. لا نشعر بالقلق بعد المشوار القوي لإنجلترا ونركز على أنفسنا”.

وختم حديثه قائلا “بالنسبة لي الأفضل هو من يتأهل للنهائي. سنحاول التركيز على أنفسنا وبذل قصارى جهدنا”.