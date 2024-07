“إسرائيل أقل تعاونا”.. بايدن: لدينا فرصة الآن لإنهاء الحرب وينبغي ألا يكون هناك احتلال لغزة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إدارته تحرز تقدما نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وقال إن حرب إسرائيل وغزة ينبغي أن تنتهي الآن وألا يكون هناك احتلال إسرائيلي للقطاع بعدها.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض عقب قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) إن الولايات المتحدة تعمل منذ أشهر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإعادة المحتجزين وتمهيد الطريق للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف بايدن للصحفيين أن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قبلتا بالإطار الذي طرحه لوقف إطلاق النار في غزة، وقال إن “هذا الإطار مقبول الآن من كل من إسرائيل وحماس، ولذلك أرسلت فريقي إلى المنطقة لصياغة التفاصيل”.

وقدم بايدن في أواخر مايو/أيار مقترحا من ثلاث مراحل يهدف إلى تحقيق وقف لإطلاق النار، والإفراج عن المحتجزين في غزة وفلسطينيين معتقلين لدى إسرائيل، وانسحاب إسرائيل من غزة وإعادة إعمار القطاع.

وزار مدير المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بريت ماكجورك الشرق الأوسط هذا الأسبوع لعقد اجتماعات مع مسؤولين في المنطقة لبحث التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

