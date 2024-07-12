“إسرائيل أقل تعاونا”.. بايدن: لدينا فرصة الآن لإنهاء الحرب وينبغي ألا يكون هناك احتلال لغزة

الرئيس الأمريكي: نحرز تقدما في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إدارته تحرز تقدما نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وقال إن حرب إسرائيل وغزة ينبغي أن تنتهي الآن وألا يكون هناك احتلال إسرائيلي للقطاع بعدها.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض عقب قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) إن الولايات المتحدة تعمل منذ أشهر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإعادة المحتجزين وتمهيد الطريق للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف بايدن للصحفيين أن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قبلتا بالإطار الذي طرحه لوقف إطلاق النار في غزة، وقال إن “هذا الإطار مقبول الآن من كل من إسرائيل وحماس، ولذلك أرسلت فريقي إلى المنطقة لصياغة التفاصيل”.

وقدم بايدن في أواخر مايو/أيار مقترحا من ثلاث مراحل يهدف إلى تحقيق وقف لإطلاق النار، والإفراج عن المحتجزين في غزة وفلسطينيين معتقلين لدى إسرائيل، وانسحاب إسرائيل من غزة وإعادة إعمار القطاع.

وزار مدير المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بريت ماكجورك الشرق الأوسط هذا الأسبوع لعقد اجتماعات مع مسؤولين في المنطقة لبحث التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

Again and again, the United States and our Allies chose unity over disunion, progress over retreat, freedom over tyranny, and hope over fear. Our NATO Alliance today remains as powerful now as it was 75 years ago. Together, we are stronger. pic.twitter.com/SlJZeV2ktb — President Biden (@POTUS) July 11, 2024

“قضايا صعبة ومعقدة”

وفي هذا الصدد، قال بايدن إن “هذه قضايا صعبة ومعقدة. لا تزال هناك ثغرات يجب سدها. نحن نحرز تقدما. الاتجاه إيجابي وأنا مصمم على إنجاز هذا الاتفاق ووضع حد لهذه الحرب التي يجب أن تنتهي الآن”.

وقال الرئيس الأمريكي “هناك كثير من الأمور التي كنت أتمنى لو كنت قادرا على إقناع الإسرائيليين بفعلها، لكن خلاصة القول هي أن لدينا فرصة الآن. حان وقت إنهاء هذه الحرب”.

ووصف بايدن حكومة الحرب برئاسة بنيامين نتنياهو بأنها “واحدة من أكثر حكومات الحرب تشددًا في تاريخ إسرائيل”، وقال “لا يوجد حل نهائي سوى حل الدولتين هنا”.

وقال بايدن عن حكومة نتنياهو “لقد ضغطنا عليها بقوة، وكانت في بعض الأحيان أقل من متعاونة”.

“لن نرسل قنابل ثقيلة”

وكشف بايدن أن بلاده -الداعم العسكري الرئيسي لإسرائيل- لن ترسل قنابل تزن 2000 رطل (907 كيلوغرامات) إلى الإسرائيليين وقال “لن أزودهم بها. لا يمكن استخدامها في غزة أو أي منطقة أخرى مأهولة دون التسبب في مأساة إنسانية وأضرار”.

وضغط بايدن مرة أخرى على إسرائيل من أجل الدفع نحو خطة “لليوم التالي” لنهاية الحرب وتحدث عن مساعيه الدبلوماسية لإقناع الدول العربية بالمساعدة في مسائل الأمن.

وقال بايدن “في نهاية المطاف، يجب ألا يكون هناك احتلال من جانب إسرائيل لقطاع غزة”.

وكان مسؤول أمريكي قد ذكر في وقت سابق أمس الخميس، أن بلاده ستمضي قدما في إرسال قنابل تزن 500 رطل (226 كيلوغراما) لإسرائيل بعدما عُلّقت في مايو/أيار بسبب مخاوف واشنطن من هجوم على رفح جنوبي قطاع غزة.

كما أقرّ بايدن، بأنه “يشعر بخيبة أمل” لأن الميناء العائم الذي بنته الولايات المتحدة قبالة سواحل غزة لإيصال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني، عانى مشكلات متكرّرة ولم ينجز مهمته، وقال “كنت آمل بأن يكون أكثر نجاحًا”.

ويأتي ذلك في ظل استمرار مباحثات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

ومساء الخميس، غادر وفد إسرائيلي برئاسة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، إلى القاهرة لمواصلة المباحثات، لكن حماس قالت إنها لم تُبلغ بأي جديد من الوسطاء، بشأن ذلك.

وعلى مدار أشهر وأمام التعنّت الإسرائيلي، لم تنجح جهود الوساطة في التوصل إلى اتفاق، بسبب رفض نتنياهو الاستجابة لمطالب حماس بوقف الحرب بشكل كامل.