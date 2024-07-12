تعطل أجهزة جراحة العظام الدقيقة في مستشفى شهداء الأقصى إثر انقطاع الكهرباء (فيديو)

في ظل الحصار الخانق الذي يفرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 2023، خرجت معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة.

ونقل مراسل الجزيرة مباشر في قطاع غزة، أن جيش الاحتلال لم يكتفِ بإغلاق المستشفيات، بل تعمّد عدم إدخال السولار؛ مما تسبب في انقطاع مستمر للتيار الكهربائي الذي أدى إلى تعطل جهازي جراحة العظام الدقيقة بمستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، وهو المستشفى الذي يقدم الخدمات الطبية لآلاف النازحين والسكان.

تأجيل عدد كبير من الجراحات المعقدة

وأدى تعطل الجهازين الرئيسيين لجراحة العظام الدقيقة إلى تأجيل عدد كبير من العمليات الجراحية المعقدة لمصابين بكسور شديدة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ عدة أشهر.

وقال رئيس قسم العمليات بمستشفى شهداء الأقصى محمد الفليت “المستشفى لديها جهازان متنقلان، الأول أساسي والثاني جرى نقله من مستشفى ناصر قبل اقتحامها من قبل جيش الاحتلال قبل عدة أشهر”.

وأضاف الفليت للجزيرة مباشر “للأسف استمرار انقطاع التيار الكهربائي تسبب في وقوع أعطال في هذه الأجهزة، وهي الآن بحاجة للصيانة، وهو أمر غير متوفر بالقطاع، وبالتالي لا يمكن إصلاحها إلا عبر توريد القطع من الخارج وبمبلغ مالي ضخم”.

وأشار إلى أن ذلك أدى إلى تراكم حالات الكسور المعقدة في المستشفى، قائلًا “لا نستطيع إجراء العمليات التي تحتاج لتثبيت العظام نهائيًّا، الأمر الذي أدى إلى تراكم الحالات، والكثير من الناس تشتكي، خاصة مع بقاء العديدي منهم في المستشفى دون الإجراءات الطبية اللازمة”.

الوضع خطير للغاية

بدوره أكد الطبيب الوافد إلى قطاع غزة وجراح الأعصاب محمد طاهر، أن “الوضع صعب جدًّا في غزة، وأنه بدون هذا الجهاز لا يمكن تصوير العظام في العمليات، وبالتالي عدم إجراء عمليات للحالات المعقدة”.

وقال هناك الكثير من الكسور المعقدة التي من المستحيل العمل عليها جراحيا بدون الجهاز المُعطل. وأوضح طاهر أن “أعداد الإصابات تزداد يوميًّا، وهذه الفئة في المستقبل ستتعرض لضرر كبير”، معبرًا عن استغرابه عدم توفر مثل هذه الأجهزة في المستشفى.

وأشار الطبيب العراقي الأصل، إلى أن “هناك العديد من العمليات الجراحية التي تجري بشكل صعب للغاية، ويتم في بعض الأحيان تركيب بلاتين خارجي بدون أشعة”، مشددًا على أن ذلك خطير للغاية على المصابين والجرحى في غزة.

وأوضح طاهر أن هناك ضرورة للعمل بشكل عاجل للضغط على المجتمع الدولي لتوفير الأجهزة التي تخدم المصابين والجرحى، وقال “جئنا من الخارج لمساعدة أهالي غزة لكننا غير قادرين على ذلك”.

أزمات كبرى

من جانبه، أوضح مسؤول قسم التخطيط والمعلومات بشهداء الأقصى، خالد النبريصي، أن “أعطال الأجهزة الطبية تضاف للأزمات الكبيرة جدًّا التي تواجهها وزارة الصحة منذ بداية العدوان الإسرائيلي”.

وأضاف النبريصي أن “عطل الأجهزة يساوي عدم تقديم الخدمة، وهناك كثير من الأعطال والأجهزة المعطلة التي لا يمكن إصلاحها لعدة أسباب أبرزها إغلاق المعابر وعدم وجود قطع غيار وعدم انتظام التيار الكهربائي”.

وتابع “اضطررنا لإغلاق غرف عمليات كاملة، كانت تقدم خدمات كبيرة جدًّا، وبالتالي عدم تقديم خدمات للمرضى، وللأسف لا توجد لدينا بدائل كبيرة، والمتضرر الأساسي هو المريض”.

وناشد المسؤول الطبي، جميع المؤسسات الدولية، إيجاد حلول للأجهزة التي تتعطل ويحول ذلك دون تقديم الخدمة لسكان القطاع.