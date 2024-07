فقدان العشرات في نيبال بعدما جرفت انهيارات أرضية حافلتين إلى نهر (فيديو)

فُقد 66 شخصا على الأقل في وسط نيبال جراء انزلاق تربة جرف حافلتين على طريق سريع إلى نهر الجمعة.

وقال مسؤول منطقة شيتوان خيماناندا بوسال لوكالة الصحافة الفرنسية إن “حافلتين، إحداهما تقل 24 راكبا والأخرى تقل 42 راكبا، جرفهما انهيار تربة إلى نهر تريشولي”.

Seven Indians died and 50 are missing after landslides swept two buses into the Trishuli River in Chitwan district, #Nepal.

Local reports indicate three passengers escaped by jumping out. pic.twitter.com/3EZ4kV4XFY

