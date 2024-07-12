فقدان العشرات في نيبال بعدما جرفت انهيارات أرضية حافلتين إلى نهر (فيديو)

فُقد 66 شخصا على الأقل في وسط نيبال جراء انزلاق تربة جرف حافلتين على طريق سريع إلى نهر الجمعة.

وقال مسؤول منطقة شيتوان خيماناندا بوسال لوكالة الصحافة الفرنسية إن “حافلتين، إحداهما تقل 24 راكبا والأخرى تقل 42 راكبا، جرفهما انهيار تربة إلى نهر تريشولي”.

Seven Indians died and 50 are missing after landslides swept two buses into the Trishuli River in Chitwan district, #Nepal. Local reports indicate three passengers escaped by jumping out. pic.twitter.com/3EZ4kV4XFY — Sneha Mordani (@snehamordani) July 12, 2024

مياه النهر فاضت

وأضاف بوسال أن العشرات من عناصر الإنقاذ يقومون بتمشيط المكان بحثا عن ناجين من الكارثة، مضيفا أن 3 ركاب تمكنوا من النجاة قبل سقوط المركبتين في النهر، ويتلقون العلاج الآن في المستشفى.

وقال “لسنا متأكدين من العدد الإجمالي لأن الحافلتين ربما أقلتا أشخاصا آخرين وهما على الطريق”. وأوضح أن “مياه النهر فاضت ولم يتم العثور على أي شخص آخر بعد”.

Nepal Prime Minister Pushpa Kamal Dahal tweets, "I am deeply saddened by the reports of about five dozen passengers that are missing when bus was washed away by a landslide on the Narayangadh-Muglin road section and the loss of properties due to floods and landslides in different… pic.twitter.com/cK5S7BF3fs — ANI (@ANI) July 12, 2024

من جهته عبر رئيس الوزراء بوشبا كمال داهال عن حزنه إزاء الحادث في منشور على منصة إكس، وقال “أوجه جميع الوكالات الحكومية بما فيها الإدارة المحلية للبحث عن الركاب وإنقاذهم”.

وتسقط على نيبال أمطار موسمية متواصلة منذ الأسبوع الماضي، ما سبب دمارا واسع النطاق في أنحاء البلاد التي تقع جنوبي آسيا.

In Nepal, a landslide on a highway pushed two buses into the Trishuli River. Only three passengers have been rescued. Government official Khima Nanda Bhusal stated the three passengers jumped out and swam to the banks, where locals took them to a nearby hospital. pic.twitter.com/h8u5Q03CpF — Firstpost (@firstpost) July 12, 2024

وقالت هيئة مواجهة مخاطر الكوارث الوطنية وإدارتها، إنه منذ أوائل يونيو/حزيران، أودت الكوارث الناتجة عن الأمطار، بما في ذلك الانهيارات الأرضية والفيضانات والبرق، بحياة 80 شخصا على الأقل.

وتكثر الحوادث المميتة في الدولة الواقعة في منطقة الهيمالايا بسبب سوء حالة الطرق وعدم صيانة المركبات، ويصبح التنقل على الطرق أكثر خطرا خلال موسم الرياح الموسمية إذ تؤدي الأمطار إلى انزلاقات أتربة وفيضانات.