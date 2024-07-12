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فقدان العشرات في نيبال بعدما جرفت انهيارات أرضية حافلتين إلى نهر (فيديو)

أكثر من 60 شخصا

عناصر من فرق الإنقاذ تقوم بتمشيط المكان بحثا عن ناجين جدد من الكارثة (الفرنسية)
12/7/2024-|آخر تحديث: 12/7/202404:11 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

فُقد 66 شخصا على الأقل في وسط نيبال جراء انزلاق تربة جرف حافلتين على طريق سريع إلى نهر الجمعة.

وقال مسؤول منطقة شيتوان خيماناندا بوسال لوكالة الصحافة الفرنسية إن “حافلتين، إحداهما تقل 24 راكبا والأخرى تقل 42 راكبا، جرفهما انهيار تربة إلى نهر تريشولي”.

مياه النهر فاضت

وأضاف بوسال أن العشرات من عناصر الإنقاذ يقومون بتمشيط المكان بحثا عن ناجين من الكارثة، مضيفا أن 3 ركاب تمكنوا من النجاة قبل سقوط المركبتين في النهر، ويتلقون العلاج الآن في المستشفى.

وقال “لسنا متأكدين من العدد الإجمالي لأن الحافلتين ربما أقلتا أشخاصا آخرين وهما على الطريق”. وأوضح أن “مياه النهر فاضت ولم يتم العثور على أي شخص آخر بعد”.

 

من جهته عبر رئيس الوزراء بوشبا كمال داهال عن حزنه إزاء الحادث في منشور على منصة إكس، وقال “أوجه جميع الوكالات الحكومية بما فيها الإدارة المحلية للبحث عن الركاب وإنقاذهم”.

وتسقط على نيبال أمطار موسمية متواصلة منذ الأسبوع الماضي، ما سبب دمارا واسع النطاق في أنحاء البلاد التي تقع جنوبي آسيا.

وقالت هيئة مواجهة مخاطر الكوارث الوطنية وإدارتها، إنه منذ أوائل يونيو/حزيران، أودت الكوارث الناتجة عن الأمطار، بما في ذلك الانهيارات الأرضية والفيضانات والبرق، بحياة 80 شخصا على الأقل.

وتكثر الحوادث المميتة في الدولة الواقعة في منطقة الهيمالايا بسبب سوء حالة الطرق وعدم صيانة المركبات، ويصبح التنقل على الطرق أكثر خطرا خلال موسم الرياح الموسمية إذ تؤدي الأمطار إلى انزلاقات أتربة وفيضانات.

المصدر : وكالات