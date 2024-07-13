القضاء الألماني ينتصر للاعب أنور الغازي ضد نادي ماينز

قضت محكمة العمل في مدينة ماينز الألمانية، أمس الجمعة، بعدم صحة فسخ نادي ماينز لعقد مهاجمه أنور الغازي على خلفية نشره منشورات سياسية على حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي.

والغازي لاعب هولندي محترف من أصل مغربي.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام ألمانية، أوضحت بيتينا تشاودري، القاضية التي ترأست الجلسة، قرارها بأن منشورات الغازي لم تشكل أي إخلال بالواجبات التي يؤدي الإخلال بها إلى إنهاء علاقة العمل من دون إشعار.

وأشارت القاضية إلى أن قرارها لا يتعلق بالمنشور الأصلي الذي كتب فيه أنور الغازي عبارة “من النهر إلى البحر: فلسطين ستتحرر”، بل بالمنشور الثاني الذي أكد فيه التمسك ببيانه.

Mainz muss zahlen und El Ghazi weiterbeschäftigen – Arbeitsgericht fällt überraschendes Urteil #BL https://t.co/OG61mPkshE — kicker ⬢ Bundesliga (@kicker_BL) July 12, 2024

وعاد الغازي لوقت قصير إلى المران بعد أن صدر بيان من النادي يؤكد أن اللاعب ينأى بنفسه عن المنشور، ولكن الغازي نفى هذا الأمر سريعا في منشور آخر؛ فقام ماينز بفسخ عقد اللاعب من دون إشعاره في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

كما أمرت المحكمة النادي بدفع الراتب المتأخر واستمرار التعاقد مع اللاعب.

وقال محامي اللاعب، ألكسندر بيرغويلر، إنه “من الأفضل أن يبدأ الغازي التدريب مجددًا يوم الاثنين، لكن ذلك لن يحدث بهذه السرعة”.

وفي المقابل، قال محامي النادي، يوهان ميشيل مينكي “هذا بالتأكيد ليس الهدف. لقد أكدنا دائمًا أن الأمر يتعلق بإيجاد عمل آخر للاعب”.

ويمكن لنادي ماينز استئناف الحكم، لكنه سيتعين عليه انتظار التبرير المكتوب، الذي يستغرق عادة شهرًا أو شهرين.

ووفقًا لصحيفة بيلد الألمانية، فإن قرار المحكمة يعني أن على نادي ماينز دفع حوالي 1.7 مليون دولار من الراتب المتأخر للغازي، وهو المبلغ الذي كان سيحصل عليه عند إنهاء خدماته. وإضافة إلى ذلك، يبقى عقد اللاعب ساري المفعول حتى 30 يونيو/حزيران 2025، مما يشمل حزمة إجمالية بقيمة 4.2 ملايين يورو.

وقال محامي اللاعب ألكسندر بيرغويلر “موكلي يريد العودة للعب كرة القدم، ويفضل أن يكون ذلك في ماينز. سنتواصل الآن مع النادي لإيجاد حل. وفي الوقت الحالي، أعتقد أنه من المحتمل جدًّا أن يعود للعب مع ماينز بناءً على قرار المحكمة”.

يشار إلى أن الغازي يحمل أيضا الجنسية المغربية، مما يجعله مؤهلا للعب في منتخب المغرب مستقبلا.