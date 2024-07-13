خليل الحية ردا على نتنياهو: محمد الضيف يستهزئ بمقولاتك الكاذبة وكل الخيارات مفتوحة

قال نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة خليل الحية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد التوصل إلى اتفاق مع فصائل المقاومة الفلسطينية بشأن وقف الحرب على القطاع واستعادة الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة.

وأضاف الحية في تصريحات للجزيرة، اليوم السبت، أن المقاومة “لن تعطي لنتنياهو ما يريد، ولن تنزلق لما يخطط له، وكل الخيرات مفتوحة أمامنا”.

ووجَّه الحية رسالة مباشرة إلى نتنياهو، داعيا إياه وحكومته إلى الرد على الوسطاء وليس على المقاومة الفلسطينية التي قالت كلمتها في السابق.

وقال “نتنياهو يريد إحراج الوسطاء والضامنين والضغط على الحاضنة الشعبية للمقاومة”.

وحمَّل الحية نتنياهو مسؤولية السعي لإفشال صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، مؤكدا أن الموقف التفاوضي للمقاومة قوي جدا.

وردا على ما رددته بعض الأوساط الإسرائيلية عن احتمال اغتيال القائد العسكري لكتائب عز الدين القسام في غزة، محمد الضيف، في القصف الذي استهدف اليوم السبت مواصي خان يونس، قال الحية “نقول لنتنياهو: إن محمد الضيف يسمعك الآن ويستهزئ بمقولاتك الكاذبة”.

وشدد عضو المكتب السياسي لحركة حماس على أن فصائل المقاومة قدّمت كل المرونة المطلوبة “انطلاقا من قناعتنا وليس تحت الضغط”.

كما جدد الحية مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته إزاء استمرار العدوان على قطاع غزة، وآخره مخيم المواصي في خان يونس ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.