منظمة إنقاذ الطفولة: أكثر من 20 ألف طفل مفقودون في غزة

قالت منظمة إنقاذ الطفولة إن أكثر من 20 ألف طفل فلسطيني مفقودون في غزة جراء الحرب الشاملة التي تشنها إسرائيل على الأحياء المدنية في القطاع والنزوح المتكرر للأسر بين شمالي غزة وجنوبها.

ونقلت المنظمة الدولية التي يوجد مقرها بالعاصمة البريطانية لندن عن الأمهات والآباء الفلسطينيين الذين فقدوا أبناءهم في الحرب أنهم “متمسكون بالأمل، وهو كل ما تبقى لهم حتى الآن من أجل الالتقاء بأطفالهم الذين ضاعوا خلال الحرب”.

وأضافت المنظمة “نحتاج إلى وقف إطلاق النار لرؤية الحقيقة والبدء في البحث عن العدالة والسلام”.

Over 20,000 children are missing in #Gaza. But mums & dads hold out hope – all they have left – that their child is simply lost & that they’ll see their face again. We need a #CeasefireNow to see the truth & begin the search for justice & peace❤️ Read➡️ https://t.co/e9VyvXBUzm pic.twitter.com/sftpcpTqU5 — Save the Children International (@save_children) July 13, 2024

وكانت المنظمة الدولية قد أعلنت، الشهر الماضي، أن نحو 21 ألف طفل بقطاع غزة ما زالوا تحت الأنقاض أو اعتُقلوا أو دُفنوا في مقابر مجهولة أو جماعية.

وأشارت المنظمة إلى أن نحو 17 ألف طفل انفصلوا عن أسرهم أو فُقدوا في غزة، ونحو 4 آلاف طفل ما زالوا تحت الأنقاض أو في مقابر جماعية أو مجهولة.

كما لفتت إلى أن جثث الذين دُفنوا تحت الأنقاض أو احترقوا حتى الموت في الخيام خلال الهجمات الإسرائيلية بات من الصعب التعرف عليها.

وأكدت المنظمة اعتقال عدد غير معروف من الأطفال، وأشارت إلى احتمال إخراجهم من قطاع غزة.

وخلفت حرب إسرائيل على غزة بدعم أمريكي منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي أكثر من 126 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال والرضع.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.