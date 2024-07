منظمة إنقاذ الطفولة: أكثر من 20 ألف طفل مفقودون في غزة

قالت منظمة إنقاذ الطفولة إن أكثر من 20 ألف طفل فلسطيني مفقودون في غزة جراء الحرب الشاملة التي تشنها إسرائيل على الأحياء المدنية في القطاع والنزوح المتكرر للأسر بين شمالي غزة وجنوبها.

ونقلت المنظمة الدولية التي يوجد مقرها بالعاصمة البريطانية لندن عن الأمهات والآباء الفلسطينيين الذين فقدوا أبناءهم في الحرب أنهم “متمسكون بالأمل، وهو كل ما تبقى لهم حتى الآن من أجل الالتقاء بأطفالهم الذين ضاعوا خلال الحرب”.

وأضافت المنظمة “نحتاج إلى وقف إطلاق النار لرؤية الحقيقة والبدء في البحث عن العدالة والسلام”.

Over 20,000 children are missing in #Gaza.

But mums & dads hold out hope – all they have left – that their child is simply lost & that they’ll see their face again.

We need a #CeasefireNow to see the truth & begin the search for justice & peace❤️

Read➡️ https://t.co/e9VyvXBUzm pic.twitter.com/sftpcpTqU5

— Save the Children International (@save_children) July 13, 2024