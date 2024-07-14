إسبانيا.. مكافآت مالية ضخمة للاعبين في حال الفوز بكأس أوروبا

خصص الاتحاد الإسباني لكرة القدم مكافأة مالية ضخمة للاعبي المنتخب الوطني في حال فوزهم بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا.

ويلتقي المنتخب الإسباني، اليوم الأحد، نظيره الإنجليزي على الاستاد الأولمبي في برلين في نهائي البطولة.

وحقق الماتادور الإسباني الفوز في جميع مبارياته الست حتى الآن، وإذا تفوّق على الأسود الثلاثة فسيضمن الحصول على الحد الأقصى للمكافأة المالية التي حددها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بـ 28 مليونا و250 ألف يورو.

وأكد اتحاد الكرة الإسباني قبل البطولة أن 30% من المكافأة المالية ستذهب إلى لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني بغض النظر عن نتيجة النهائي، على أن ترتفع النسبة إلى 40% حال الفوز باللقب القاري للمرة الرابعة، حسب ما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو”.

ومن المقرر أن يحصل اللاعبون الـ26 بقائمة إسبانيا حال التتويج باللقب على 11 مليونا و300 ألف يورو، أي نحو 400 ألف يورو لكل لاعب، بجانب نسبة أخرى ستُصرف لأعضاء الجهاز الفني.

لقاء مع ملك إسبانيا

ويُنتظر أن يتوجه ملك إسبانيا فيليب السادس إلى غرفة الملابس لمنتخب الماتادور عقب المواجهة أمام إنجلترا، مساء الأحد، للتعبير عن إعجابه بأداء منتخب بلاده في البطولة القارية.

وذكرت صحيفة “آس”، اليوم الأحد، أن ملك إسبانيا تقدم بطلب في هذا الصدد إلى اتحاد الكرة الإسباني، بصرف النظر عن نتيجة المباراة النهائية.

وتواجد الملك فيليب السادس في البطولة، وحضر المباراة التي فازت فيها إسبانيا على إيطاليا بهدف دون رد، كما أبدى إعجابه بمستوى فريقه أمام ألمانيا في دور الثمانية، ويرغب في شكر الفريق على صناعة حالة من الشغف في جميع أنحاء إسبانيا.

وسيحضر الملك فيليب السادس المباراة أمام إنجلترا رفقة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزير الرياضة بيلار اليجريا، حسب صحيفة “آس”.

وفي المعسكر المقابل، سيحضر ويليام أمير ويلز ورئيس اتحاد كرة القدم في بلاده المباراة رفقة كير ستارمر رئيس الوزراء، وذلك بعد حضوره المواجهة أمام الدنمارك.