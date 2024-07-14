بايدن يدين محاولة اغتيال ترامب ويسارع إلى الاتصال به

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، ضرورة إدانة محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب، وقال إنه “لا مكان لهذا النوع من العنف المرَضي” في الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به بايدن للصحفيين، علّق فيه على الهجوم المسلح الذي تعرّض له ترامب خلال تجمُّع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.

وشدد بايدن على أنه لا ينبغي السماح بوقوع مثل هذه الأحداث، وأنه لا يمكن أبدا غض الطرف عن ذلك.

وأضاف بايدن “بيت القصيد هو أن تجمُّع ترامب الانتخابي كان ينبغي أن يتمكن من تنظيمه بسلام وبدون أي مشكلة”.

وقال “لكن فكرة وجود عنف سياسي أو عنف كهذا في أمريكا لم يُسمع به من قبل. ببساطة هذا غير مناسب، ويجب على الجميع إدانته”.

وتعرَّض ترامب لإطلاق نار بينما كان يخاطب أنصاره في تجمُّع حاشد بولاية بنسلفانيا.

وعقب الهجوم، جرى نقل ترامب الذي أصيب في أذنه اليمنى إلى المستشفى، وهو يتمتع بصحة جيدة حاليا.

بايدن يسارع إلى مهاتفة ترامب

وفي السياق ذاته، أجرى بايدن اتصالا هاتفيا مع ترامب، حسب ما قال البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض في بيان على منصة إكس، الأحد، إن بايدن سيعود إلى العاصمة واشنطن، ويتلقى معلومات عن الحادث من المسؤولين الأمنيين.

ولم يتطرق البيان إلى فحوى الحديث الذي دار بين بايدن وترامب.

وكان جهاز الخدمة السرّية الأمريكي قد أعلن أن مهاجما مشتبها فيه أطلق النار مرات عدة على النقطة التي كانت تقع فيها المنصة من مكان مرتفع خارج منطقة التجمع.

ووصف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي الهجوم على ترامب بأنه محاولة اغتيال.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه شعر بالصدمة والحزن بسبب الهجوم المسلح على ترامب، وأشار إلى أنه ممتن لأن الرئيس السابق بخير.

ودعا بلينكن الجميع إلى إدانة الهجوم المسلح الذي استهدف ترامب، موضحا أن العنف لا مكان له في السياسة الأمريكية.