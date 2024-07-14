تلغراف: محاولة اغتيال ترامب أزالت أي شكوك متبقية في فوزه بالانتخابات

ذكرت صحيفة تلغراف البريطانية في تقرير لمحرر الشؤون الأمريكية بها، توني درايفر، اليوم الأحد أن محاولة اغتيال دونالد ترامب التي تمت مساء السبت هي “أهم لحظة منذ عقود ” في الحياة السياسية الأمريكية.

وأضاف درايفر أنه خلال الثواني التي أعقبت الطلقات التي استهدفت ترامب، عندما كان يخاطب أنصاره في بنسلفانيا، “كان من الواضح أن كل شيء قد تغير”، حسب وصفه.

وأشار درايفر إلى ما وصفها “بالصورة التاريخية من موقع الحادث”، التي التقطها مصور أسوشيتدبرس، لترامب وهو يتعثر على المسرح والدماء على وجهه ويحيط به رجال الخدمة السرية.

وأضاف أن ترامب بعد أن واجه الموت، لوح لأنصاره بقبضته في إشارة واضحة إلى إصراره على مواصلة سباق الرئاسة.

تأثير كبير على السباق

وأوضح الكاتب أن هذا هو أول تهديد حقيقي لحياة رئيس أمريكي أو مرشح للرئاسة، منذ محاولة اغتيال الرئيس السابق رونالد ريغان في مارس /آذار 1981.

وجرت محاولات غير ناجحة ضد الرؤساء الأمريكيين، من بينهم ترامب نفسه، الذي تعرض من قبل لثلاث محاولات اغتيال على الأقل.

وأشار دريفر إلى أنه رغم تكرار محاولات اغتيال الرؤساء الأمريكيين، فإن هذه المحاولة التي استهدفت ترامب “سيكون لها بلا شك تأثير كبير على السباق الرئاسي هذا العام”.

والسبب، كما قال الكاتب، أن ترامب بنى حملته على أساس أنه مستهدف من قبل الكثيرين، من بينهم قضاة وسياسيون وصحفيون، إذ يعمل كل هؤلاء على منع وصول ترامب إلى البيت الأبيض مجددا، كما يردد باستمرار أمام أنصاره، فيما يرفض معارضوه هذه الادعاءات.

غير أن الوضع الآن، وبعد محاولة الاغتيال، أنه “لا يمكن لأشد أعداء ترامب أن ينكروا أن البعض يفضلون أن يروه ميتا على أن ينتخب مرة ثانية للرئاسة”، وفقا لوصفه.

واضاف درايفر في تقريره “إذا كان التاريخ يعلمنا شيئا فهو أن مثل هذه المحاولة لاغتيال ترامب سوف ترفع من شعبيته، وعلى سبيل المثال، ارتفعت شعبية ريغان، الذي كان رئيسا جمهوريا أعيد انتخابه، بثماني نقاط في الأشهر التي تلت محاولة اغتياله.

إنقاذ الولايات المتحدة

ومن المنتظر أن يلتقي ترامب بأنصاره في ولاية ويسكنسون غدا الاثنين، وسط إجراءات أمن مشددة، ومن المنتظر أيضا أن تتغير لغته للتركيز على سعيه إلى إنقاذ الولايات المتحدة، حيث يردد أنصاره أن “محاولة اغتياله هي آخر معركة في حربه” لتحقيق هذا الهدف.

ويرى الكاتب أن القول بأن ترامب يريد إنقاذ الولايات المتحدة سيكون الشعار المسيطر على حملته في الفترة القادمة.

يضحي بحياته لتحقيق أهدافه

واشار درايفر إلى أن ترامب سوف يستفيد من محاولة الاغتيال بأن يقدم نفسه في صورة “الضحية الذي يخاطر بحياته من أجل قضيته”، كما أن هذه المحاولة سوف تزيد من تعقيدات محاكته عن ثلاث تهم جنائية أمام المحاكم الأمريكية.

يذكر أن بارون، نجل ترامب، سارع ببث صورة لوالده بعد محاولة الاغتيال على وسائل التواصل وكتب تعليقا عليها، “لن يتوقف أبدا عن القتال لإنقاذ الولايات المتحدة”.

وختم درايفر تقريره بالقول “الآن، وبعد محاولة الاغتيال، تنحسر أي شكوك متبقية في فوز ترامب بالانتخابات هذا العام”.