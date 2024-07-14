خبير: إدارة بايدن شريكة في مجزرة مواصي خان يونس (فيديو)

قال الخبير السياسي الأمريكي، نائب رئيس مركز السياسة الدولية في واشنطن، ماتيو دوس، إن الإدارة الأمريكية “شريكة في كل ما يجري في قطاع غزة، وهي الحامي الأكبر لإسرائيل”.

وأضاف دوس، السبت، في لقاء مع (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر “نعم لسوء الحظ أمريكا شريكة في مجزرة اليوم التي وقعت بمواصي خان يونس”.

وأكد دوس أن مجزرة مواصي خان يونس “خطأ مقصود من العسكريين الإسرائيليين”.

وقال “لا أجد تناسبا البتة بين ما قام به الجيش الإسرائيلي من قتل 70 مدنيا من أجل استهداف قائد عسكري واحد”.

وشدد الخبير السياسي الأمريكي على أن الرئيس جو بايدن كرر أكثر من مرة أنه سيدعم إسرائيل وحكومتها، رغم حديثه عن أمور تتعلق بحماية المدنيين الفلسطينيين والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال إن معضلة بايدن هي أنه لا يريد أن يتخد موقفا حازما تجاه إسرائيل.

وأضاف “لست متفائلا بأن تقدم الإدارة الأمريكية على وقف المجازر في غزة”، مرجحا أن تواصل واشنطن دعمها لإسرائيل رغم هذه المجازر.

وفي اليوم الـ281 من العدوان، يواصل الاحتلال مجازره بحق المدنيين في غزة ولا سيما بمناطق النازحين “الآمنة” في مواصي خان يونس جنوبي القطاع ومخيم الشاطئ شمالا، مخلّفا عشرات الشهداء والمصابين.

يأتي ذلك في حين تصعّد المقاومة عملياتها النوعية ضد قوات الاحتلال، وتتصدى له بشراسة في محاورعدة وسط معارك ضارية، مكبّدة إياه خسائر جديدة في الجنود والعتاد.