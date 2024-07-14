خبير عسكري: اصطياد المقاومة قوة إسرائيلية تسللت عبر شاحنة للأونروا دليل على إفلاس جيش الاحتلال (فيديو)

قال الخبير العسكري العقيد حاتم الراوي، إن ما يجري في قطاع غزة من عمليات عسكرية نوعية تنفذها فصائل المقاومة، تؤكد على أن هذه الفصائل تمتلك عقيدة عسكرية صلبة تمكنت بوساطتها من إرباك جيش الاحتلال الذي يعد من أكثر جيوش العالم إعدادًا وتسليحًا.

وأضاف الراوي خلال مشاركته في (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الأحد، أنه مع استمرار المعارك للشهر العاشر على التوالي، لا تزال فصائل المقاومة قادرة على النيل من جنود جيش الاحتلال، وإرغام قادته على إعادة النظر في حساباتهم الميدانية.

وبثت سرايا القدس مشاهد من قصف مجاهديها لموقع “فجة” العسكري، ومواقع للاحتلال في محور “نتساريم”.

كما بثت كتائب شهداء الأقصى مشاهد لما قالت إنها لدك آليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرقي المحافظة الوسطى بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وشدد الخبير العسكري أنه عندما تفشل إسرائيل في النيل من قيادات الصف الأول من أعضاء المقاومة المسلحة الذين يوجهون المعركة في غزة، وتعجز عن تحقيق أي اختراق حقيقي داخل صفوف المقاومة، فإن ذلك يعني أن جيش الاحتلال النظامي انهزم في المعركة.

وقال “إن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أبانت طوال الشهر الماضي عن “التزام دقيق بعقيدة المقاومة”.

وأضاف قائلًا “أن يُقدم جيش الاحتلال بكل ما يتوفر عليه من تقنيات أمريكية بإرسال قوة عسكرية عبر شاحنة مساعدات تابعة للأونروا للقيام بمهمات ميدانية خاصة، ويتم اصطيادها من قبل جنود المقاومة فهذه دليل على إفلاس جيش الاحتلال”.

وكانت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري التابع لحركة “حماس”، أعلنت في وقت سابق، يوم الأحد، أنها أوقعت بقوة إسرائيلية خاصة تسللت داخل شاحنة مساعدات شرقي رفح جنوبي قطاع غزة، بين قتيل ومصاب.

وقالت القسام في بيان “تمكن مجاهدو القسام من رصد قوة صهيونية خاصة تسللت متخفية داخل شاحنة مساعدات، وعند وصولها إلى مفترق المشروع شرقي رفح ودخولها أحد المنازل، قام مجاهدونا بالاشتباك المباشر معهم من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة وقذائف الأفراد، وإيقاع جميع أفرادها بين قتيل وجريح”.