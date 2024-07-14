دونالد ترامب.. رئيس غير تقليدي يطرق باب التاريخ من جهات عدة

لم يكن طريق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض تقليديا، إذ تمكن من الفوز بالرئاسة في 8 من نوفمبر/تشرين الأول 2016 في أول انتخابات سياسية يخوضها، ليصبح الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، وذلك بخلاف الرؤساء المعاصرين الذين كانت لهم تجارب سياسية متعددة، سواء في الكونغرس أو في حكم الولايات، قبل الوصول إلى مقعد الرئاسة.

أما بالنسبة لترامب، الذي وُلد عام 1946، فكانت مسيرته حافلة في عالم المال والأعمال، لا في مجال السياسة، منذ تخرجه عام 1968 من كلية “وارتون” بجامعة بنسلفانيا التي درس بها علوم التمويل والاقتصاد، وبدأها بالسير على نهج والده، الذي كان يعمل في مجال التطوير العقاري، فدخل الابن بدوره المجال ذاته في مدينة نيويورك التي وُلد ونشأ بها.

واتسعت أعمال ترامب في مجال العقارات بمدينة نيويورك تحديدا، واشتهرت مبانيه في أماكن راقية في حي مانهاتن، وبعدها امتد نشاطه إلى مدن أخرى في العالم، وشمل قطاعات أخرى بخلاف العقارات، مثل المنشآت الرياضية خاصة ملاعب الجولف، وهي الرياضة التي يعشقها ترامب ويحرص على ممارستها بانتظام.

حياته العائلية

نشأ ترامب في أسرة مستقرة تضم خمسة أبناء، كان ترتيبه الرابع بينهم والثاني بين الذكور، وكان والده فريدريك ترامب رجل أعمال ثريا، وكانت أمه ماري ماكلويد، وهي من أصول اسكتلندية، ربة منزل.

وبعد سنوات قليلة من العمل مع والده، أسَّس ترامب “مؤسسة ترامب” عام 1971 ليدير من خلالها نشاط الأسرة في عالم الأعمال. وفي الوقت الحالي، تضم مؤسسة ترامب مجموعة من الشركات التي تعمل في قطاعات تجارية عدة، منها الفنادق والمنتجعات وتجارة التجزئة والترفيه والإنتاج التلفزيوني.

وعلاوة على نشاطه التجاري، شارك ترامب في تقديم برامج تلفزيونية، ونشر مجموعة من الكتب، من أشهرها كتابه “فن الصفقة” الذي يعرض فيه خبراته التجارية.

واقترن ترامب بزوجته الثالثة ميلانيا في عام 2005، وهي عارضة أزياء سابقة، وقبلها تزوج ترامب من عارضة الأزياء إيفانا زيلنيكوفا والممثلة مارلا مابلز، وله خمسة أبناء.

سياسات يمينية محافظة

كان نهج ترامب خلال فترة رئاسته هو الدفع نحو سياسات يمينية محافظة، السياسات التقليدية للحزب الجمهوري، ومن أهمها تخفيض الضرائب بشكل كبير، حيث يؤمن ترامب بأن مثل هذا التخفيض ضروري لتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار، ودفع الاقتصاد إلى النمو، علاوة على إنفاق نحو تريليوني دولار على تطوير الجيش الأمريكي، والعمل على السيطرة على الحدود ومنع الهجرة غير النظامية.

وخلال جائحة كورونا، أطلق ترامب أكبر حزمة من المساعدات المالية في التاريخ الأمريكي، وأسهم في دفع الشركات الأمريكية لتسهيل عملية إنتاج اللقاحات اللازمة لمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، والذي تعرّض ترامب نفسه للإصابه به.

دخول التاريخ من أبواب مختلفة

وفي 30 من مايو/أيار 2024، أصبح ترامب أول رئيس أمريكي سابق يُدان بارتكاب جرائم، وذلك عندما أدانته هيئة محلفين في ولاية نيويورك بـ34 تهمة جنائية تتعلق بدفع أموال سرّية في عام 2016 لنجمة الأفلام الإباحية ستيفاني كليفورد، المعروفة باسم “ستورمي دانييلز”، التي ادعت أنها كانت على علاقة جنسية مع ترامب في عام 2006.

ووجَّه ترامب انتقادات حادة لعملية محاكمته، ووصفها بأن مسيَّسة، وتهدف إلى منع فوزه في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في نوفمبر/تشرين الأول المقبل، ويتنافس فيها مع الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

محاولات العزل

يشار إلى أن ترامب هو الرئيس الثالث في تاريخ الولايات المتحدة الذي واجه إجراءات العزل من قِبل مجلس النواب الأمريكي.

ودخل ترامب التاريخ مرة أخرى بوصفه الرئيس الوحيد الذي واجه هذه الإجراءات مرتين، الأولى عام 2019 بتهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، والثانية في عام 2021 بتهمة “التحريض على التمرد” فيما يتعلق بهجوم 6 من يناير/كانون الثاني على مبنى الكونغرس الأمريكي من قِبل أنصاره.

غير أن ترامب رحّب بصدور حكم من المحمة العليا الأمريكية في 2 من يوليو/تموز الجاري، يؤكد أنه يتمتع بالحصانة في القرارات التي اتخذها في نطاق سلطته رئيسا للولايات المتحدة، وهو ما عَدَّه ترامب انتصارا له، ودعما لمسيرته الثانية نحو البيت الأبيض.

وتعرَّض ترامب لمحاولة اغتيال أثناء إلقائه كلمة في تجمُّع انتخابي بولاية بنسلفانيا يوم السبت 13 من يوليو، لكنها نجا منها بعد إصابته بجروح بسيطة.

وإذا تمكن ترامب من الفوز في انتخابات الرئاسة التي ستجري في نوفمبر المقبل، فسيدخل التاريخ مجددا بوصفه أول رئيس أمريكي يعاد انتخابه بعد مغادرته البيت الأبيض.